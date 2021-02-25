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  4. Seni Çok Bekledim yeni bölümde sürpriz isim! Ünlü sanatçı Nil Burak'la nostalji rüzgarı esecek

Seni Çok Bekledim yeni bölümde sürpriz isim! Ünlü sanatçı Nil Burak'la nostalji rüzgarı esecek

25.02.2021 20:57 | Son Güncelleme:
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Seni Çok Bekledim yeni bölümde sürpriz isim! Ünlü sanatçı Nil Burak'la nostalji rüzgarı esecek

Star’da her Cuma ekrana gelen, Skala Yapım ve DNZ Film imzalı, Seni Çok Bekledim’e bu hafta ünlü sanatçı Nil Burak konuk olacak. Usta sanatçı diziyle 13 yıl sonra setlere döndü.

Star’da her Cuma ekrana gelen, Skala Yapım ve DNZ Film imzalı, Seni Çok Bekledim’e bu hafta ünlü sanatçı Nil Burak konuk olacak.

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Dizinin 26 Şubat Cuma akşamı ekran gelecek yeni bölümünde Nil Burak unutulmaz şarkısı “ Sen de Başını Alıp Gitme”yi seslendirerek, izleyenlere nostalji yaşatacak.

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Şarkıcı, dizinin başrol oyuncuları Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu ile gerçekleşen sahnelerinden çok keyif aldığını ve 13 yıldan sonra tekrar bir set ortamında olmaktan heyecan duyduğunu söyledi.

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Yönetmenliğini Şahin Altuğ’un yaptığı dizinin kadrosunda Özcan Deniz,İrem Helvacıoğlu, Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Star TV, Özcan Deniz,
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