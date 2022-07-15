Seni Kalbime Sakladım dizisi oyuncuları kimler? Seni Kalbime Sakladım dizisi konusu nedir?

TRT1'de yayınlanan Seni Kendime Sakladım dizisi oyuncuları ve konusu, dizinin ilk bölümünün gündeme gelmesinin ardından merak ediliyor. Yeni dizi Seni Kendime Sakladım’ın oyuncuları arasında yer alan Sevda Erginci Zeynep karakterine, Ekin Mert Daymaz ise Civanmert karakterine hayat veriyor.
Seni Kendime Sakladım dizisi oyuncuları arasında Sevda Erginci, Ekin Mert Daymaz, Osman Alkaş, Gülseren Gültunca, Gökçe Akyıldız, Elçin Afacan, Mehtap Bayri gibi isimler yer alıyor.
Zeynep- Sevda Erginci
Civanmert – Ekin Mert Daymaz
Deren – Gökçe Akyıldız
Reyhan- Elçin Afacan
Türkan – Mehtap Bayri
Yusuf Abdullah – Osman Alkaş
Adalet – Gülseren Gürtunca
Seni Kalbime Sakladım’da aile şirketini yöneten zeki, becerikli ve güzeller güzeli Zeynep ile “yekparmak vale” olarak ün salmış, naif ama mert mahalle delikanlısı Civanmert’in aşkını ekrana taşıyor.
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