Seni Kalbime Sakladım dizisi oyuncuları kimler? Seni Kalbime Sakladım dizisi konusu nedir?

TRT1'de yayınlanan Seni Kendime Sakladım dizisi oyuncuları ve konusu, dizinin ilk bölümünün gündeme gelmesinin ardından merak ediliyor. Yeni dizi Seni Kendime Sakladım’ın oyuncuları arasında yer alan Sevda Erginci Zeynep karakterine, Ekin Mert Daymaz ise Civanmert karakterine hayat veriyor.

SENİ KENDİME SAKLADIM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Seni Kendime Sakladım dizisi oyuncuları arasında Sevda Erginci, Ekin Mert Daymaz, Osman Alkaş, Gülseren Gültunca, Gökçe Akyıldız, Elçin Afacan, Mehtap Bayri gibi isimler yer alıyor.

Zeynep- Sevda Erginci

Civanmert – Ekin Mert Daymaz

Deren – Gökçe Akyıldız

Reyhan- Elçin Afacan

Türkan – Mehtap Bayri

Yusuf Abdullah – Osman Alkaş

Adalet – Gülseren Gürtunca

SENİ KENDİME SAKLADIM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Seni Kalbime Sakladım’da aile şirketini yöneten zeki, becerikli ve güzeller güzeli Zeynep ile “yekparmak vale” olarak ün salmış, naif ama mert mahalle delikanlısı Civanmert’in aşkını ekrana taşıyor.



