Senin ruhun hangi ülkenin mutfağına ait?

Ruhunun ait olduğu dünya mutfağı bu testte!

1/8 Bir akşam yemeğinde ne tür bir yemek seni daha çok çeker? Taze otlar ve sebzelerle hazırlanan hafif bir yemek. Zengin baharatlarla dolu, doyurucu bir yemek. Deniz ürünleri ve farklı tatların birleşimi.

2/8 Yemek yaparken hangi aşama seni en çok mutlu eder? Doğal malzemeleri özenle hazırlamak. Baharatları karıştırarak yeni tatlar yaratmak. Malzemeleri basit ama doğru bir şekilde birleştirmek.

3/8 Tatlı tercihinde neye odaklanırsın diye sorsak? Taze meyveler ve hafif tatlar. Yoğun tatlıları severim. Şerbetli tatlılar eşittir ben demektir.

4/8 Uzun zamandır görüşmediğin bir arkadaşını eve akşam yemeğine davet ettin diyelim. Yapacağın yemek tercihi nasıl bir şey olur? Sağlıklı ve hafif, ancak lezzetli bir yemek. Doyurucu ve baharatlı bir yemek, arkadaşım doysun. Basit ve herkesin sevdiği bir yemek olur.

5/8 Arkadaşına tam yemeği pişirmeye başlayacağın zaman elektrikler kesildi ve bütüüün malzemeler tezgahta öylece bekliyor. Nasıl hareket edeceğini öğrenebilir miyiZ? Ona karşı mahcup olurum ve onu bir restorana götürürüm. Üzgün bir şekilde dışarıdan yemek söylerim. İnanın bilmiyorum. Hayali bile kötü hissettirdi...

6/8 Bir akşam yemeği davetindesin ve önüne hiç bilmediğin bir yemek geldi. Ne yaparsın? Önce koklayayım, sonra küçük bir ısırık alırım. Baharatlıysa hemen yerim, bana her şey uyar! Ne olduğunu öğrenmeden yemem, riske gerek yok.

7/8 Ruhunun ait olduğu dünya mutfağından yemekleri, ömrünün sonuna kadar yiyebileceksin ama alışık olduğun yemekleri bir daha yiyemeyeceksin diyelim. Kabul eder miydin?