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Sennheiser’dan profesyonellere özel kulaklık: MB 660 UC

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TEKNOLOJİ  | 18.03.2019 20:52 | Son Güncelleme

Türkiye’de Bircom güvencesiyle satışa sunulan Sennheiser, kablosuz MB 660 UC ile aktif gürültü filtrelemeyi en üst seviyeye taşıyor.

Sennheiser’dan profesyonellere özel kulaklık: MB 660 UC

Yeni kulaklık, arka plandan gelen sesleri sürekli izleyerek kulaklığa ulaşan gürültü seviyesini ayarlayabiliyor. Active Noise Cancelling (ANC) özelliğine sahip ilk profesyonel kulaklık olan MB 660 UC, profesyonellere zorlu çalışma koşullarında kesintisiz iletişim sağlıyor. 30 saate varan kullanım süresi sunan Sennheiser MB 660 UC, katlanabilir tasarımıyla şık bir görünüm sergiliyor.

Kulaklık, Sennheiser tarafından yüksek ses kalitesi ve verimliliği talep eden profesyoneller için özel olarak tasarlandı. MB 660 UC, dikkat dağıtan arka plan gürültüsünü azaltarak tamamen işe odaklanılmasını sağlıyor. Arka plandan gelen sesleri sürekli izleyerek kulaklığa ulaşan gürültü seviyesini ayarlayan Active Noise Cancelling (ANC) özelliğine sahip ilk profesyonel kulaklık olan MB 660 UC, 30 saate varan kullanım süresiyle rahat ve konforlu bir kullanım deneyimi sunuyor.

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Gürültülü çalışma koşullarında yüksek verim

Ortamın arka plan gürültüsünü sürekli izleyen Sennheiser’in NoiseGard hybrid adaptive ANC teknolojisiyle gürültü azaltma seviyesini otomatik olarak ayarlayan MB 660 UC, gürültülü çalışma koşullarında konsantrasyonu en üst seviyede tutuyor.

Arama ve medya kontrolü için dokunmatik yüzeye sahip olan kulaklık, gelişmiş ses detektörüyle de konuşma anlaşılırlığını yüksek seviyede tutuyor. İş hayatı için tasarlanan kulaklık, dış mekanda kullanılması halinde ortamdaki rüzgar sesini azaltan WindSafe, daha gerçekçi bir ses sunan Room Experience ve kulaklığı çıkartmadan ortamın dinlenmesini sağlayan Talk Through teknolojisiyle de öne çıkıyor.

Liste fiyatı 2.850 TL olan Sennheiser MB 660 UC, Türkiye’de Bircom güvencesiyle satışa sunuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sennheiser kulaklık

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