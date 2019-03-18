Sennheiser’dan profesyonellere özel kulaklık: MB 660 UC

Kulaklık, Sennheiser tarafından yüksek ses kalitesi ve verimliliği talep eden profesyoneller için özel olarak tasarlandı. MB 660 UC, dikkat dağıtan arka plan gürültüsünü azaltarak tamamen işe odaklanılmasını sağlıyor. Arka plandan gelen sesleri sürekli izleyerek kulaklığa ulaşan gürültü seviyesini ayarlayan Active Noise Cancelling (ANC) özelliğine sahip ilk profesyonel kulaklık olan MB 660 UC, 30 saate varan kullanım süresiyle rahat ve konforlu bir kullanım deneyimi sunuyor.

Arama ve medya kontrolü için dokunmatik yüzeye sahip olan kulaklık, gelişmiş ses detektörüyle de konuşma anlaşılırlığını yüksek seviyede tutuyor. İş hayatı için tasarlanan kulaklık, dış mekanda kullanılması halinde ortamdaki rüzgar sesini azaltan WindSafe, daha gerçekçi bir ses sunan Room Experience ve kulaklığı çıkartmadan ortamın dinlenmesini sağlayan Talk Through teknolojisiyle de öne çıkıyor.

Liste fiyatı 2.850 TL olan Sennheiser MB 660 UC, Türkiye’de Bircom güvencesiyle satışa sunuluyor.



