Şenol Güneş adım adım imzaya gidiyor! Beşiktaşlıları endişelendiren gelişme Güney Kore'den geldi

Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi olan Şenol Güneş adım adım Güney Kore'ye gidiyor. Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan yetkili bir kişiden Şenol Güneş açıklaması geldi.

"GÖRÜŞMELER HIZLA İLERLİYOR"

Federasyon yetkilisi, "Kore Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'i birinci önceliğine aldı ve görüşmeler devam ediyor. Görüşmeler hızla ilerliyor." açıklamasını yaptı.

"ŞENOL GÜNEŞ GÜNEY KORE'YE YENİDEN DÖNMEK İÇİN ÇOK İSTEKLİ"

Sözlerine devam eden yetkili, "Şenol Güneş, Kore'nin teknik direktörlüğünü üstlenmek için güçlü bir iradeye sahip, bu nedenle görüşmeler yakın gelecekte sonuçlanabilir. Teknik direktör seçim süreci hakkında net olarak söyleyebileceğim bir şey şu an itibarıyla yok. Şenol Güneş Güney Kore'ye yeniden dönmek için çok istekli." ifadelerini kullandı.

FC SEOUL'Ü ÇALIŞTIRMIŞTI

71 yaşındaki teknik adam, 2007 ile 2009 yılları arasında Güney Kore ekibi Seoul'ü çalıştırmıştı.





