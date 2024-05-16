Şenol Güneş adım adım imzaya gidiyor! Beşiktaşlıları endişelendiren gelişme Güney Kore'den geldi

Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi olan Şenol Güneş adım adım Güney Kore'ye gidiyor. Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan yetkili bir kişiden Şenol Güneş açıklaması geldi.
Federasyon yetkilisi, "Kore Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'i birinci önceliğine aldı ve görüşmeler devam ediyor. Görüşmeler hızla ilerliyor." açıklamasını yaptı.
Sözlerine devam eden yetkili, "Şenol Güneş, Kore'nin teknik direktörlüğünü üstlenmek için güçlü bir iradeye sahip, bu nedenle görüşmeler yakın gelecekte sonuçlanabilir. Teknik direktör seçim süreci hakkında net olarak söyleyebileceğim bir şey şu an itibarıyla yok. Şenol Güneş Güney Kore'ye yeniden dönmek için çok istekli." ifadelerini kullandı.
71 yaşındaki teknik adam, 2007 ile 2009 yılları arasında Güney Kore ekibi Seoul'ü çalıştırmıştı.