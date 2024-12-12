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Şenol Güneş: "Affederim ama unutmam!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
12.12.2024 19:05
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbolda çok şeyin değişmesine rağmen keyif vermeye devam ettiğini söyledi. Türkiye’de ekonomik durumun futbolu olumsuz etkilemesiyle düşüşler olduğunu kaydeden Güneş, “Futbol başından beri bazı değişikliklere uğruyor. Maç sayısında, bazı kurallarda, sahanın belli ölçülerinde yapıldı ama futbolun özünü bozarsanız tadını da bozarsınız” dedi.

Şenol Güneş: "Affederim ama unutmam!"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, bordo mavili kulübün Aralık ayı dergisine açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam geçmişten bugüne futbolda çok şeyde, hatta oyun felsefesinde değişiklikler olduğunu buna karşın futbol keyfinin devam ettiğini ifade etti.

‘EKONOMİK DURUM FUTBOLU OLUMSUZ ETKİLİYOR’

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Türkiye’de ekonomik durumun futbolu olumsuz etkilediğini, bu nedene düşüşler olduğunu dile getiren Güneş, “Bir de futbolun marka değerini etkileyen olumsuz faktörler var. Bunların hepsinde birbirine bağlantı olarak seyirci azalmaları var ülkemizde. Ama Almanya'da tam tersine, alt liglerde bile tribünler tıklım tıklım dolu. Ekonomik durumun yanı sıra oraya temiz duygularla, sadece o futbol keyfini tatmin etmek için ve yarışmada heyecanı duymak için insanlar çoluğuyla, çocuğuyla birlikte geliyorlar. Bizim gibi bazı ülkelerde de düşüş var kabul etmek lazım. Ama ilginin biteceğini düşünmüyorum. Ben tam olumsuz olarak görmüyorum ama heyecan olarak katılıyorum; şimdi daha az heyecan var geçmişte, işin doğasında olana göre” diye konuştu.

‘YENİLİKLER HATALARA SEBEBİYET VERİP GÜVEN DUYGUSUNU SARSABİLİYOR’

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Güneş, futbolda bazı yenilikler yapıldığını bunların zaman zaman yardımcı olmasına karşın hataların güven duygusunu sarsabileceğine işaret ederek, “Kurallar ve adalet daha iyi sağlansın diye bazı yenilikler, teknolojiler futbolun içine sokuldu, yardımcı da oluyor ama bazen orada da hatalar oluyor. Geçmişte şöyle bakılırdı; hatalar da olsa futbol hatalar oyunudur. Oyuncuların hatası, hakemlerin hatasıyla beraber bir eğlence aracıydı. Ama teknolojiyle hatayı azaltmak isterken hata yapılmış olması güven duygusunu sarsıyor. Aynı zamanda da futbolun akıcı keyfini ortadan kaldırabiliyor. Bunları yaparken dikkatli olmak lazım” şeklinde konuştu.

‘GÜZEL OYUN, İYİ SONUÇ İSTİYORUM’

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Şenol Güneş, taraftarın hem güzel oyun hem de başarılı sonuç istediğini belirterek, “Ben de güzel oyun, iyi sonuç istiyorum. Güzel oynamadan kazandığınız zaman zaten doğru oyun olmuyorsa, sonrasında kazanma şansınız da az olacaktır. Dolayısıyla birbirine bağlantılı” dedi.

‘ZİRVEYE ÇIKARSAN ONUN MUTLULUĞU HİÇBİR ŞEYDE YOK’

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Doğru işlerle hedefe gidilebileceğinin altını çizen Güneş, “Sadece futbolda değil, normal hayatta da iş yaparken, ekonomik ve sosyal bir alanda yukarı çıkmak isterken yanlış yollara sapıp o hedefe ulaşırsanız, inanın ki orada çok duramazsınız. Doğru işler yaparak hedefe gitmelisiniz. Çalıştığım oyunculara onu söylüyorum; bu işi yapıyorsan en iyisini yapacaksın. En iyisini rakip olarak göreceksin. En iyi takım veya oyuncuyla kendini ölçüştürmeye çalışacaksın. Ama başlarken, merdivenin ilk basamağından bakarken tepedekine, ‘ben orada olmalıyım’ deyip de doğru işler yapmıyorsan oraya çıkamazsın. Her basamağı sindire sindire aşmalısın. Eğer zirveye çıkarsan onun mutluluğu, keyfi hiçbir şeyde yok” ifadelerini kullandı.

‘TÜKENME DİYE BİR ŞEY YOK’

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Her yeni günün taze bir başlangıç olduğunu söyleyen Güneş, “Yeniden mücadele etmek, içinizdeki var olan değerleri yok etmeye değil de dışarı çıkarmaya çalışmak gerekir. Hiçbir zaman tükenme diye bir şey yok. Yani ben işimi çok iyi yapıyorum ama benden daha iyi yapan biri varsa, ben ondan geride kalmışsam bu benim suçum değil ki. Bunu bir eksiklik olarak görmemek lazım. Herkes bir değil. Başarısız dediğiniz biri ileride çok daha başarılı olabiliyor. Başarı ve başarısızlık, final kazanmak, kaybetmek, hepsi var. Finale gelmek de başarı. Bu mesleği yapıp oraya hiç gelemeyenler de var” dedi.

‘AFFEDERİM AMA UNUTMAM’

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Geriye dönük pişmanlık duymadığını kaydeden Güneş, geriye dönük hadiselerin hepsini affettiğini ancak unutmadığını belirtti. Kin, nefret ve intikam duygusunun olmadığını vurgulayan Güneş, şunları söyledi:

“Yerinde onu da yönetmek sanatım vardır benim. Öte yandan hiç hata yapmayan biri, bir gün o da yapabilir. Çok güvendiğiniz birisi hata yapmıyor mu, yapıyor. İnsanların doğasında bu yanlışlar var. Bunu ben yapmak istemem. Ben kendim yapmıyorsam sorun değil. Çünkü o zaman üzülmem çünkü yapmamışım onu. Önemli olan vicdanen rahat olmaktır. İnsan önce kendine hesap verir, vicdanen rahat olur; ondan sonrası kolay”

‘BİR UNVANA İHTİYACIM YOK’

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Trabzonspor teknik direktörü olarak görevinin gereğini yapmaya mecbur olduğunu ve bunun da sorumluluğu olduğunu aktaran Güneş, “Yani yeni bir unvana ihtiyacım yok. Ben işimi yaparım, onun dışında sade bir vatandaş olmak istiyorum. Ama pozisyon olarak Trabzonspor teknik direktörüyüm. Onun da gereklerini yapmaya mecburum. O benim sorumluluğum” ifadelerinde bulundu.

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Şenol Güneş Trabzonspor
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