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Şenol Güneş, Avrupa turuna çıkıyor

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 28.07.2019 15:50 | Son Güncelleme

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, Konyaspor ve Sivasspor'un sezon öncesi kampları çerçevesinde Avrupa'da oynayacakları hazırlık maçlarını takip edecek.

Şenol Güneş, Avrupa turuna çıkıyor

Güneş, bugün Konyaspor ile Twente arasında Hollanda'nın Fleringen kasabasında oynanacak karşılaşmayı izleyecek. Sportpark Reuvekamp sahasındaki maç saat 15.00'te başlayacak.

Tecrübeli hoca daha yarın ise ise Ajax ile Sivasspor'un karşı karşıya geleceği maçı takip edecek. Hollanda'nın Lisse kentindeki Sportpark Ter Specke Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 14.00'te oynanacak. Tecrübeli teknik adam, daha sonra Fenerbahçe'nin yanı sıra Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham Hotspur'un katılımıyla düzenlenecek Audi Cup'ı izlemek üzere Almanya'nın Münih kentine gidecek. Tüm maçların Allianz Arena'da oynanacağı turnuvada, Fenerbahçe ilk olarak 30 Temmuz Salı günü saat 20.30'da Bayern Münih'le karşılaşacak. Bu maç öncesinde, saat 18.00'de Real Madrid ile Tottenham Hotspur karşı karşıya gelecek. Ertesi gün oynanacak 3./4. ve final maçları ise sırasıyla 18.00 ve 20.30'da başlayacak.

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