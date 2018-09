Şenol Güneş: Beşiktaş'tan ayrılırsam kulüp takımları değil milli takım çalıştırmak isterim

"Türkiye'de konuşan arkadaşlar her şeye yabancı"

Başkan hep idmana gelir. Başkan buranın sahibi. Her yere girebilir. Başkan'la gizli bir şeyim yok. İp gerilmesi yok. İp de yok gerilme de. G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dilerim. Hep söylüyorum. Önce Milli Takım sonra Şampiyonlar Ligi, UEFA Ligi, lig kupa diye gider sıralama. Yabancı konusunda çok spekülasyon yapıldı.

Sorusu ve sorunu olan arkadaşları görmüyorum. Yeni bir evreye geçemiyoruz. 4. yılıma giriyoruz bugün. 20 yıl oyuncu, 31 yıl antrenörlük hayatı. Yarından umutlarım var. Çocukluğumdan bugüne kadar her şey daha iyiye gidiyor. Yeni bir vizyon, davranış modeli üretmeliyiz. Öyle olmadığı zaman düşüş olur. Yenilik yapmak gerekir. Kimseyi suçlamıyorum da. Ne korkuturum, ne kandırırım ne de yalan söylerim. Düşüncelerim ve fikirlerim çarpıtılıyor. Burada başkan yokken ipler gerildi haberi. Böyle bir şey yok.

Elit Teknik Direktörler toplantısında yabancı konusu gündem değildi. Oraya muhabir göndermediniz. Hadi beni adam yerine koymuyorsanız da (!) Mourinho'yu, Benitez'i, Simone'yi görürdünüz en azından. Yabancı konusu konuşulmadı. Türkiye'de konuşan arkadaşlar her şeye yabancı. "Ülkeler bazında futbolun kalktığını düşünüyorum" dedim orada. Simone ve Mourinho'nun savunmada ne kadar başarılı olduğunu, Guardiola'nın hücumla ne kadar başarılı olduğunu gördük.

Oğuzhan sahanın kenarında mı oynadı? Sahanın ortasında oynadı. İyi futbolcu her yerde oynar. Burak sağ açık oynuyordu. Sola aldım rahatsızdı, forvete oynar rahatsızdı. Yarın yazacaksınız Burak'la ilgimiz yok onu belirtelim. Şimdi her yer oynuyor. Güven'i sağ bek oynattım. İstediğim yerde oynatırım. Genç oyuncuları farklı mevkilerde oynatmak futbolcuya bir şeyler katar. Yabancı üzerinden bana vurmanız doğru değil.

Çalışan, yetenekli olan oyuncu mutlaka iyi yerlere geliyor. Futbol kimsenin tekelinde değil. Bir olgudur, bilimden, tarihten, kültürden faydalanır. Başkan teklifi bana çok oldu. Ama benim bildiğim iş değil. Benim anladığım iş bu. Yönetim farklıdır. Futbolda tüm görev tanımları yeniden değerlendirilmeli ve değiştirilmelidir.

Ozan'a Bursaspor'u çalıştırırken söylemiştim, "Gideceksen Avrupa'ya git" dedim. Bu ne Tarık ne Ozan işi. Bu Türk futbolun işi. En ucuz oyuncu 50 bin lira kazanır. Her yerde oynamam. Her role soyundurmak isteyene karşı çıkıyorum. İyi niyetim suistimal edilmemeli. Güven duymuyoruz, şüpheyle yaşıyoruz. Beşiktaş büyük bir camiadır. Oyunumuz fair-play içinde olacaktır. Her şeyimiz şeffaftır. Zekamı ve şeklimi beğenmezseniz saygı duyuyorum. Ama Türk insanına bunu yapma. Türk futboluna hizmet edenlerin şeref ve haysiyeti korunmalı.

Başkan bana 'abi' diyor. Benden yetkili. Rahatsızsa bana söyleyecek size mi söyleyecek. Bazı düşüncelerimiz örtüşmeyebilir.