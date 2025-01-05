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Şenol Güneş: “Bir çıkışa ihtiyacımız vardı, kaybettik”

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.01.2025 08:09
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Samsunspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bir çıkışa ihtiyacımız vardı, kaybettik" dedi.

Şenol Güneş: “Bir çıkışa ihtiyacımız vardı, kaybettik”

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Üzücü bir mağlubiyet aldıklarının belirten Güneş, “Kazanma ihtiyacımızı sahaya yansıtmak istedik. Oyuna kötü başladık. Top kayıpları yaptık. Rakibin hızlı kontraya çıkacağını biliyorduk. 2-3 pozisyonda 1-0 öne geçtiler. İkinci yarıda golü bulduk. İyi de oynadık. Duran toptan ikinci golü yiyince oyundan düştük. Genel anlamda oyun üstünlüğümüz skora yansımadı. Bir çıkışa ihtiyacımız vardı. Maalesef kaybettik. Deplasmanda hiç kazanamadık. Önümüzdeki maçlara bakacağız” ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor
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