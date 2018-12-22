Şenol Güneş: Bu durumdan ne biz, ne yönetim, ne taraftar, ne oyuncular kimse memnun değil

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 4-1 yenildikleri maçta zihinsel ve fiziksel dağınıklık yaşadıklarını söyledi. Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahadan olumsuz sonuçla ayrıldıklarını belirterek, "Rakip yaptığı atakları sonuçlandırdı, biz ise ataklarımızı bitiremedik. Aynı zamanda çok basit goller yedik" dedi. İlk yarıda yenilmeyecek golleri kalelerinde gördüklerini vurgulayan Güneş, "Oyun olarak hatalarımız fazlaydı. Rakip geldiğinde atağı bitirebildi. Biz gittiğimizde atağı bitiremedik. Çok top kaybı yaptık. Bizden kaynaklı goller yedik. Golü bulduk, 2-2 yapabilirdik. Penaltıyla birlikte direnç ve inanç sarsıldı, kopmalar oldu. Kötü bir skor ortaya çıktı. Bizim için hem bu skor hem de ilk yarıdaki puan iyi değildi. Fiziksel ve zihinsel dağınıklıklarımız olumsuz skoru ortaya çıkardı" diye konuştu. OYNAMA HEYECANI DAHA FAZLA OLMALI

İlk yarıyı 26 puanla tamamladıklarını ve bunun kendileri açısından olumsuz durum olduğunu anlatan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"26 puan bizim için kötü. 4-1'lik skor kötü. Bunu beklemiyorduk. Sezon başından beri dikkat dağınıklığı var. Eksikler olabilir ama sahadasınız ve oynuyorsunuz. Oynama heyecanı daha fazla olmalı. Üst seviyeye çıkan oyuncumuz yok. Attığımız ancak sayılmayan golde oyuncumuzu da kaybettik. Bu kadar rahat gelen takıma gittiğiniz zaman yakaladığınız pozisyonları gole çeviremeyince bu oldu. Oyunumuz olumsuz. Bunu aşabilmek için çok çalışmak lazım. Bu durumdan ne biz, ne yönetim, ne taraftar, ne oyuncular kimse memnun değil. Dağınık oynadık. Beklediğimizden az puan aldık. Bazı alabileceğimiz maçları alamadık. Çok hata yapınca da kazanma şansı az olur." ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ VAR

Lider Medipol Başakşehir'in 9 puan gerisine düşmelerinin ardından ligdeki şampiyonluk şanslarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, "Diğer takımların şampiyonluk şansı nasıl varsa Beşiktaş'ın da var. Onların iddiası varsa Beşiktaş'ın da var. Beşiktaş, bu oyunu ve bu kadro yapısını devam ettirirse zaten zor olur. Şartlar bizi etkilese de teslim olmamalıydık" değerlendirmesinde bulundu.