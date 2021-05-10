Şenol Güneş: Burak Yılmaz Beşiktaşlı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, gündemi değerlendirdiği bir programa katıldı. Milli takımın şimdiki durumu ve ülke futbolu hakkında konuşan Güneş, çarpıcı açıklamalarda bulundu. "GELECEK NESİLLERİN İDOLÜ" Bir ülkenin kalkındığı bireylerine yansımalı. Futbol da böyle bir şey. Biz çocuklarımız ile başarıyla bir araya getirdiysek mutlu oluruz. Olağanüstü bir şeyi hiçbir futbolcumdan istemedim. Olanı gayret etmeli. Doğru işler yaparak ondan keyif almak istiyorlar. Aile gibi olmayı sağladığımızı düşünüyorum. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Oyuncularımızın keyif veriyor olması, başarısı önemli. Biz hem yapılanmayı yapacağız. Saha sonuçları gelecek neslin idolü olacaklar. "PARA ARAÇKEN AMAÇ OLDU" Zaman zaman alınan saha sonuçları her defasında doğruyu yaptığınız anlamına gelmez. Türkiye'deki futbolda en büyük başarızlık ekonomik idari. Futbolda para araç iken amaç oldu. Neymar için 200 milyon euro verildi. Daha mı iyi oynadı gittiği takımda. Hayır. Futbolda büyük para var. Türkiye'de futbolcu oynayacak ve yurt dışına çıkacak. Bu sayıları ne kadar çok çoğaltabiliriz. Ülkeye döviz kazandırıyoruz. Yaşlı oyuncular alırsak o kadar para neden gidiyor, bizim paramız gidiyor.

"KRAVATTA MESAJ DİYORLAR" Bizi döverek bütüyorlar. Eleştirdikleri kuaför hiç değişmedi, hala aynı. Ben tutucuyum seviyorsam onunla devam ediyorum. Eleştirdikleri kravat mesaj veriyor diyorlar. Hiç öyle bir şey yok. EN YETENEKLİ OYUNCULAR? Arda Turan, Burak Yılmaz ve Uğurcan Çakır diyebilirim. Burak Yılmaz, son dönemde kendisini ve etrafını yönetebiliyor. Selçuk ile çok iyi bir ikililerdi. Çok iyi tamamlıyorlardı birbirlerini. Fransa'da bir Türk oyuncunun böyle sahiplenilmesi beni çok gururlandırıyor. "BURAK YILMAZ BEŞİKTAŞLI" Burak Yılmaz'ı Beşiktaş'ta ilk alamadığımızda "Beşiktaşlılara hata yaptı" diye söylendi. Ne yaptı? Galatasaray formasını öptü. Galatasaray'da oynuyor, Beşiktaşlı bu adam. Trabzonspor'da oynuyor, Beşiktaşlı. Özünü, değerlerini kaybetmedi. Beşiktaş'a 1 yıl gecikmeli geldi, işini çok seviyor. Eskiden duygusal çıkışları vardı. "YUSUF ARDA'YI GEÇECEKTİR" Mbappe bundan 1 ay önce Messi ve Ronaldo’nun önüne koyuldu. Mbappe ve Haaland ikisinin önündeydi. Tam da bizim maçlardan önce. Tamam yetenekli olabilirler de daha olmadılar ki. Arda Barcelona’ya gitti ve iyi işler yaptı. Ama bu bir sonuçtur. Yusuf bir sonuçtur. Arda’yı geçecektir. O gün Mbappe’yi övenler bugün Burak’ı eleştiriyor. Övemiyor. Kendi insanımıza yapamaz diye bakıyoruz.