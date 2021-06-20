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Şenol Güneş'e istifa sesleri!

20.06.2021 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020'de A Milli Takım, İsviçre'ye de mağlup olarak grubu son sırada tamamladı. Bu sonuçla birlikte turnuvaya veda ettik. Maç sonunda Şenol Güneş'e tribünlerden tepki yağdı. İşte detaylar...

Şenol Güneş'e istifa sesleri!

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 A Grubu'ndaki son mücadelesinde İsviçre ile karşılaştı. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ekibimiz 3-1'lik skorla kaybetti ve turnuvaya puansız veda etti.

Milli Takımımızın tek golü 62. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi. İsviçre'nin gollerini 6. dakikada Haris Seferovic, 26 ve 68. dakikalarda Xherdan Shaqiri attı.

Milli Takımımız puan alamadan turnuvaya veda ederken İsviçre ise 4 puanla en iyi 4 üçüncü arasına girmeyi umut edecek.

İSTİFA TEZAHÜRATLARI

Maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasına gidilirken tribünlerden tepki vardı .Bakü Olimpiyat Stadı'nda A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş yuhalandı ve şiddetli bir şekilde "istifa" tezahüratları yapıldı.

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Şenol Güneş Türkiye Milli Futbol Takımı İsviçre Milli Futbol Takımı
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