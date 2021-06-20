Şenol Güneş'e istifa sesleri!

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 A Grubu'ndaki son mücadelesinde İsviçre ile karşılaştı. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ekibimiz 3-1'lik skorla kaybetti ve turnuvaya puansız veda etti.

Milli Takımımızın tek golü 62. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi. İsviçre'nin gollerini 6. dakikada Haris Seferovic, 26 ve 68. dakikalarda Xherdan Shaqiri attı.

Milli Takımımız puan alamadan turnuvaya veda ederken İsviçre ise 4 puanla en iyi 4 üçüncü arasına girmeyi umut edecek.

İSTİFA TEZAHÜRATLARI

Maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasına gidilirken tribünlerden tepki vardı .Bakü Olimpiyat Stadı'nda A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş yuhalandı ve şiddetli bir şekilde "istifa" tezahüratları yapıldı.

