Şenol Güneş'e milli takım mesajı: Benim gibi Türk golcü yok

Almanya 2. Lig takımlarından Darmstadt forması giyen Türk oyuncu Serdar Dursun, hayalinin Türk milli takımında oynamak olduğunu ve teknik direktör Şenol Güneş'ten çağrı beklediğini söyledi.
Bild Gazetesi'nde "Hiçbir Türk benden iyi vuramaz" başlıklı verilen haberde 26 maçta 14 golle oynayan Serdar Dursun'un gözünü Türk milli takımına diktiği vurgulandı
Bundesliga 2'de son 7 maçında 6 gol atan 28 yaşındaki Serdar, konu hakkında değerlendirmelerde bulunurken, "Şu anda Türk gazetelerinde ve sosyal medyada zaten çağrılabileceğim konuşuluyor ama beni görüp görmediklerini bilmiyorum. İstatistiklerim benim adıma konuştuğunu düşünüyorum. Dünya çapında şu anda benim gibi bir Türk golcü yok. Umudumdan asla vazgeçmedim" sözlerini kullandı
A Milli takımda Cenk Tosun, saaktlığının ardından EURO 2020 umutlarını kapatırken, Şenol Güneş'in de nasıl bir sürpriz yapacağı merakla beklenmeye başlandı.
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