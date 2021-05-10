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Şenol Güneş en beğendiği futbolcuları açıkladı

10.05.2021 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, en beğendiği Türk futbolcuları açıklarken kadro tercihleri hakkında da konuştu.

Şenol Güneş en beğendiği futbolcuları açıkladı

Şenol Güneş Türkiye'nin en yetenekli oyuncularından bahsederken, "Arda Turan, Burak Yılmaz ve Uğurcan Çakır diyebilirim. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi kalecisi bence Rüştü Reçber." dedi.

Haber Global'e konuşan Şenol Güneş, "Halil Dervişoğlu'nu çok yetenekli buluyorum ama ne kadar üstüne koyacağını zaman gösterecek. Rıvan Yılmaz'ı da takip ediyoruz. İrfan Can çok yaratıcı bir oyuncu, bir basamak daha atlaması lazım. Abdülkadir Ömür, ekstra bir oyuncu. Övgü aldıktan sonra beklentiyi büyüttü. Sakatlıklar da onu çok etkiledi. Şu an kendi temposu düşük." dedi.

Sözlerine devam eden deneyimli teknik adam, "Bana sorarsanız Şampiyonlar Ligi finalini seneye bize versinler. Zaten finalde iki İngiliz takımı var. Seyirci de yokken bize bir katkısı olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

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