Şenol Güneş, Fabri'nin transferine onay vermedi

İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, Beşiktaş’ın İspanyol file bekçisi Fabri için 7 milyon Pound’luk (44 milyon TL) bir teklif yapmıştı. Yönetim düşünmek için süre isterken, teknik direktör Şenol Güneş’ten bu transfere onay çıkmadı.
Bu rakamlara Fabri gibi kaliteli bir kaleci bulamayacaklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, 30 yaşındaki eldivenin takımda kalmasını istedi.
Başkan Fikret Orman ve ekibi ise görüşmeleri askıya aldı. (FANATİK)
Ferdi Kadıoğlu resmen Fenerbahçe'de (Ferdi Kadıoğlu kimdir?)
Fenerbahçe, Max Meyer'i İstanbul'a getiriyor!
Fatih Terim hakkında 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor
Podolski: Galatasaray'ın kalbimdeki yeri apayrı!
Metin Albayrak: Yasin Öztekin'in Beşiktaş'a transferini değerlendirilebilir!
Ve Aykut Kocaman ortaya çıktı!
Avrupa'da art arda transferler açıklanıyor!
Şenol Güneş'ten olay açıklama: Haddini bildiririm
''Türkiye'ye sadece para için gelirim''
Trabzonspor'un Amrabat'ı kiralamak istediği iddia edildi!
İtalya'da İşçiler Ronaldo'yu protesto etmek için greve gidecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum