Şenol Güneş, Fabri'nin transferine onay vermedi

İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, Beşiktaş’ın İspanyol file bekçisi Fabri için 7 milyon Pound’luk (44 milyon TL) bir teklif yapmıştı. Yönetim düşünmek için süre isterken, teknik direktör Şenol Güneş’ten bu transfere onay çıkmadı.

Bu rakamlara Fabri gibi kaliteli bir kaleci bulamayacaklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, 30 yaşındaki eldivenin takımda kalmasını istedi.

Başkan Fikret Orman ve ekibi ise görüşmeleri askıya aldı. (FANATİK)

