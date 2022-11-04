Şenol Güneş, Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde bombayı patlattı! Bu sezon bir ilk...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 13. hafta ile devam ediyor. Galatasaray ile Beşiktaş, 5 Kasım Cumartesi günü Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sezon başında yaptığı transferlerle dikkat çeken sarı - kırmızılılar ile yeni teknik direktörü Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından olumlu bir hava yakalayan siyah - beyazlıları karşı karşıya getirecek olan derbi öncesi sıcak bir gelişme yaşandı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN SÜRPRİZ

Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde siyah - beyazlıların kamp kadrosu belli oldu.

GHEZZAL YOK, ATIBA İLK KEZ...

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'a yer verilmedi. Tecrübeli futbolcu Atiba Hutchinson, bu sezon ilk kez sonra kadroya alındı.

İŞTE KAMP KADROSU

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'ın derbi kamp kadrosu şöyle:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Welinton Souza, Tayyip Talha Sanuç, Romain Saiss, Atiba Hutchinson, Emrecan Uzunhan, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Necip Uysal, Josef de Souza, Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Gedson Fernandes, Dele Alli, Nathan Redmond, Georges-Kevin N'Koudou, Jackson Muleka, Cenk Tosun, Wout Weghorst.

