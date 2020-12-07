Şenol Güneş: Her maça kazanmak için çıkacağız

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş, 2022 Dünya Kupası elemelerinde belli olan rakipleri TRT Spor ekranlarında değerlendirdi.

"Hepsi olabilecek rakiplerdi. Hayırlı olsun öncelikle. Uzun zamandır katılamadığımız Dünya Kupası için çalışmamız gerekiyor. Seri başı takım çok önemli ayrıca 3.torba önemliydi. Oradan Norveç geldi. Grubumuza baktığımız zaman Hollanda ve Norveç çekişeceğimiz takımlar olacak. Danimarka ve Hırvatistan seri başı takımlar içinde daha uygun gözükse de bazen sürpriz sonuçlar çıkabiliyor. Mart ayında üç maçımız da resmi maç olacak. Rakipler içinde analiz yapacağız. Bu gruptan çıkmaya çalışacağız"

"Hollanda'ya baktığınız zaman son dönemde Fransa, Almanya gibi rakiplere iyi oynadı. Çıkış yapan takım içinde. Almanya'nın grubunda Romanya'nın yerinde olsaydık farklı olabilirdi ama bütün bunlar kağıt üzerinde. Her maça kazanmak için çıkacağız"

