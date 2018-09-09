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Şenol Güneş: Hesap isteyenler, basın toplantısında hesap sorsunlar!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.09.2018 20:43 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu'yu 2-1 yendikleri hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş: Hesap isteyenler, basın toplantısında hesap sorsunlar!

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Altınordu maçından sonra takım hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Şenol Güneş "Oldukça fazla oyuncumuz, bizimle beraber değil. Ufak tefek sakatlığı olan oyuncular var. Onları da oynatmayınca kadro daraldı. 7 tane genç almak durumunda kaldık. Oyun yapısı, performans önemliydi. Skor çok önemli değil. Rakibimiz çok fazla pozisyon buldu. O açıdan eksiğimiz olan bir maçtı. Bazı oyuncuların mevkilerini değiştirmek zorunda kaldık. Oyun olarak Altınordu'yu tebrik etmek lazım. Genç oyuncularla önemli işler yapıyorlar. Bizim için de genç oyuncuların performansı önemli. Güven Yalçın zaten üst seviyeye yakın bin oyuncu. Bu amaçla aldık. U21'de Rıdvan Yılmaz'ı seyretmiştim. Solda çok etkili, kısa boylu ve fizik olarak gelişirse çok daha iyi olacak. Bugün skordan ziyade genç futbolcularımızın iyi oynaması önemliydi" dedi.

Güneş "Mesela bugün Ertuğrul (Ersoy) Bursaspor'un kaptanı. Bursaspor'dayken Galatasaray ile oynadığımız final maçında Ertuğrul ve Şamil ile oynamıştık. Harun, Okan ve Muhammet 3 kalecimiz vardı. O 3 kaleciden biri (Harun Tekin) Fenerbahçe'ye transfer oldu, diğerleri duruyor. Dolayısıyla 10 seneyi göz önüne lazım. 3 saati göze almayan ülkede bunu tartışma konusu yapmak doğru değil. Biz kişiler üzerinden tartışma yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Salı günü bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıklayan Güneş "Tartışmaları fikirler değil kişiler üzerinden yapıyoruz. Basın toplantısını yapmak durumundayım. Çünkü ben kimseye ders vermiyorum. Sadece bilgilerimi paylaşacağım. Alıntı yapıp farklı yere sunanlar var. Anlamayanlar, sorusu olan arkadaşları da davet ediyorum. Söylediklerimden hesap isteyenler, gelsinler hesap sorsunlar! Uzakta durup da davulun sesi hoş gelir. Olayı bilmeden konuşuyorsanız, kendinize, bana ve kamuoyuna saygısızlık yapmış olursunuz. Toplantıda konuşalım bunları. Hesap sormak isteyen, gelsin benden hesap sorsun. Bunların hepsini salı günü konuşacağız. Medyada bunu anlamayanlar, hesap sormak isteyenler, istiyorlarsa gelsinler benden hesap sorsunlar. Türk futbolunun tek sorunun yabancı olmadığını biliyoruz. Sorun yabancıda da değil. Dünya globalleşti; iç içe geçtik. Yabancılarla anlaşıyoruz dil olarak eksik olsak bile ama kendi insanımızla anlaşamıyoruz!" ifadelerini kullandı.

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