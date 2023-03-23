Şenol Güneş "İdmana gelmedi, haber alamıyoruz" demişti, cezasını açıkladı!

Beşiktaş'ın tecrübeli çalıştırıcısı Şenol Güneş, geçtiğimiz gün yapılan idman öncesi yaptığı açıklamada, yıldız futbolcu Dele Alli'ye ulaşamadıklarını söylerken, kendisine verilen iznin dolduğu halde neden takıma katılmadığı sorulan Dele Alli "Dele Alli gelemedi, yağmur yağıyor herhalde, ondan haber almaya çalışıyoruz, telefon ile ulaşamadık. İnşallah kaza falan geçirmemiştir." ifadelerini kullanmıştı.

CEZA VERİLDİ

Konuyla alakalı yeni bir açıklama yapan Güneş, yıldız oyuncuya ceza verildiğini söyledi. Güneş yaptığı açıklamada, "Geç geldiği için cezasını aldı. Özel bir durumu vardı. Hiçbir sorunumuz yok. Taraftarlar üzülmesin. Asıl öne çıkılması gereken konular başka." ifadelerini kullandı.

NE YAŞANMIŞTI?

Şenol Güneş basın toplantısında Dele Alli'ye ulaşamadıklarını açıklamıştı. İngiliz oyuncu ise sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu. Şenol Güneş yaptığı açıklamada, "Dele Alli'ye telefon ile ulaşamadık, inşallah kaza falan geçirmemiştir. Yağmur yağıyor herhalde, ondan haber almaya çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İngiliz oyuncu yaptığı açıklamada, "Bir sürü mesaj aldım. Bu yüzden bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Kulüp bugün doktor ile görüşmeme izin verdi. Yarın antrenmana dönüyorum." ifadelerini kullandı.

