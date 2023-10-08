Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası Burak Yılmaz yönetimindeki Beşiktaş, İstanbulspor'u 2-0'lık skorla geçti

Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi geçtiğimiz hafta sona ermişti. Takımın başında geçici olarak görev yapan Burak Yılmaz'ın öğrencileri, İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar haftayı üç puanla kapatmayı bildi. Beşiktaş'ın gollerini Aboubakar ve Ghezzal kaydetti.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmanın 6. dakikasında Beşiktaş Aboubakar'ın golü ile 1-0 öne geçti. Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü İstanbulspor filelerine gönderdi.

SON 5 MAÇTA 6 GOL

Vincent Aboubakar, oynadığı son 5 maçta 6. kez fileleri havalandırdı.

GOL SONRASI KENETLENDİLER

Beşiktaş'ın maçın henüz 6. dakikasında attığı golün ardından tüm oyuncular bir araya gelerek kenetlendi. Oyuncuların bu hareketi dikkat çekti.

BAILLY SAKATLANDI

Beşiktaş'ta sakatlanan Bailly oyuna devam edemedi. Necip Uysal oyuna dahil oldu.

GHEZZAL SKORU BELİRLEDİ

Maçın 90. dakikasında penaltı kazanan Beşiktaş'ta topu ağlarla buluşturan Ghezzal maçın skorunu belirledi.

14 AY SONRA İLK GOLÜNÜ ATTI

Rachid Ghezzal, 14 ay sonra ilk golünü attı.

BURAK YILMAZ'IN İLK MAÇI

Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası takımın başına geçen Burak Yılmaz, antrenörlük kariyerinin ilk maçına çıktı.

BAŞKAN ÇEBİ MAÇA GELMEDİ

Lugano maçı sonrası siyah-beyazlı taraftarların yoğun protestosuna maruz kalan Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbulspor maçına gelmedi.

Öte yandan Beşiktaş taraftarı yönetim protestosunu karşılaşma öncesinde de sürdürdü. Siyah-beyazlı taraftarlar, hafta içinde yapılan açıklamayla olağanüstü kongre kararı alan yönetimi "Yönetim istifa", "Yeter artık Ahmet, Beşiktaş'ı terk et" diye tezahürat yaparak protesto etmeye devam etti. Taraftarların istifa tezahüratları, iki takım sahaya çıkarken de devam etti.

FUTBOLCULARA SESSİZ PROTESTO

Beşiktaşlı taraftarlar, Lugano maçı sonrası tribünlere gelmeyen siyah-beyazlı futbolculara tepkisini İstanbulspor maçında gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar maçın başlamasının ardından 5 dakika sessiz kalıp, sırtlarını dönerek takımı protesto etti. Sessiz tepki bütün stadın "Yönetim istifa" tezahüratıyla sona erdi.

Lugano karşısında alınan mağlubiyet sonrasında tribünlerden çıkmayarak "Takım gelecek hesap verecek" diye tezahürat yapan taraftarlar, karşılaşma öncesinde stat hopörlerinden futbolcuların isimlerinin okunduğu sırada oyuncuları yuhaladı. Maç önü seremonisi sonrasında tribünlere giderek alkışlayan Beşiktaşlı oyuncular bir kez de burada yuhalandı.

Taraftarların alkışladığı tek oyuncu ise Vincent Aboubakar oldu.

TAYFUR BİNGÖL LİGDE İLK KEZ KADRODA

Beşiktaş'ın bu sezon bonservisiyle kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl ilk kez kadroda yer aldı.

Lugano mücadelesinde yedek soyunan siyah-beyazlı oyuncu Beşiktaş'a katıldıktan sonra oynanan Trabzonspor, Mondihome Kayserispor ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında kadroya dahil edilmemişti. Tayfur, Adana Demirspor maçında da statü gereği görev alamamıştı.

