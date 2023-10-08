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Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası Burak Yılmaz yönetimindeki Beşiktaş, İstanbulspor'u 2-0'lık skorla geçti

08.10.2023 17:56 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig’in 8. hafta maçında Beşiktaş, İstanbulspor’u ağırladı. Şenol Güneş'in istifası sonrası ilk karşılaşmasına çıkan siyah-beyazlılarda saha kenarında Burak Yılmaz yer aldı. Maçı kazanıp taraftarını mutlu etmek isteyen Beşiktaşlı futbolcular sahadan 2-0 galip ayrılarak derin bir nefes aldı.

Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar

KMR Kamerun
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi geçtiğimiz hafta sona ermişti. Takımın başında geçici olarak görev yapan Burak Yılmaz'ın öğrencileri, İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar haftayı üç puanla kapatmayı bildi. Beşiktaş'ın gollerini Aboubakar ve Ghezzal kaydetti.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

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Karşılaşmanın 6. dakikasında Beşiktaş Aboubakar'ın golü ile 1-0 öne geçti. Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü İstanbulspor filelerine gönderdi.

SON 5 MAÇTA 6 GOL

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Vincent Aboubakar, oynadığı son 5 maçta 6. kez fileleri havalandırdı.

GOL SONRASI KENETLENDİLER

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Beşiktaş'ın maçın henüz 6. dakikasında attığı golün ardından tüm oyuncular bir araya gelerek kenetlendi. Oyuncuların bu hareketi dikkat çekti.

BAILLY SAKATLANDI

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Beşiktaş'ta sakatlanan Bailly oyuna devam edemedi. Necip Uysal oyuna dahil oldu.

GHEZZAL SKORU BELİRLEDİ

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Maçın 90. dakikasında penaltı kazanan Beşiktaş'ta topu ağlarla buluşturan Ghezzal maçın skorunu belirledi.

14 AY SONRA İLK GOLÜNÜ ATTI

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Rachid Ghezzal, 14 ay sonra ilk golünü attı.

BURAK YILMAZ'IN İLK MAÇI

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Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası takımın başına geçen Burak Yılmaz, antrenörlük kariyerinin ilk maçına çıktı.

BAŞKAN ÇEBİ MAÇA GELMEDİ

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Lugano maçı sonrası siyah-beyazlı taraftarların yoğun protestosuna maruz kalan Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbulspor maçına gelmedi.

Öte yandan Beşiktaş taraftarı yönetim protestosunu karşılaşma öncesinde de sürdürdü. Siyah-beyazlı taraftarlar, hafta içinde yapılan açıklamayla olağanüstü kongre kararı alan yönetimi "Yönetim istifa", "Yeter artık Ahmet, Beşiktaş'ı terk et" diye tezahürat yaparak protesto etmeye devam etti. Taraftarların istifa tezahüratları, iki takım sahaya çıkarken de devam etti.

FUTBOLCULARA SESSİZ PROTESTO

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Beşiktaşlı taraftarlar, Lugano maçı sonrası tribünlere gelmeyen siyah-beyazlı futbolculara tepkisini İstanbulspor maçında gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar maçın başlamasının ardından 5 dakika sessiz kalıp, sırtlarını dönerek takımı protesto etti. Sessiz tepki bütün stadın "Yönetim istifa" tezahüratıyla sona erdi.

Lugano karşısında alınan mağlubiyet sonrasında tribünlerden çıkmayarak "Takım gelecek hesap verecek" diye tezahürat yapan taraftarlar, karşılaşma öncesinde stat hopörlerinden futbolcuların isimlerinin okunduğu sırada oyuncuları yuhaladı. Maç önü seremonisi sonrasında tribünlere giderek alkışlayan Beşiktaşlı oyuncular bir kez de burada yuhalandı.

Taraftarların alkışladığı tek oyuncu ise Vincent Aboubakar oldu.

TAYFUR BİNGÖL LİGDE İLK KEZ KADRODA

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Beşiktaş'ın bu sezon bonservisiyle kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl ilk kez kadroda yer aldı.

Lugano mücadelesinde yedek soyunan siyah-beyazlı oyuncu Beşiktaş'a katıldıktan sonra oynanan Trabzonspor, Mondihome Kayserispor ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında kadroya dahil edilmemişti. Tayfur, Adana Demirspor maçında da statü gereği görev alamamıştı.

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