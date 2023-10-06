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Şenol Güneş'in istifası sonrası İbrahim Üzülmez açıkladı! "Yöneticilerle görüştüm, Beşiktaş'tan teklif bekliyorum"

06.10.2023 19:58 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğuna kimin getirileceği büyük merak konusu olmuş durumda. Beşiktaş'ın efsane ismi İbrahim Üzülmez'in de bu görev için adı geçiyor. tecrübeli teknik adam Beşiktaş iddialarına Mynet Spor'a konuşarak cevap verdi.

Şenol Güneş'in istifası sonrası İbrahim Üzülmez açıkladı! "Yöneticilerle görüştüm, Beşiktaş'tan teklif bekliyorum"

Beşiktaş'ta Lugano maçının ardından alınan mağlubiyet sonrası Şenol Güneş görevden ayrıldı. Takımın başına kimin geçeceği konuşulurken sosyal medyada rıza Çalımbay ile birlikte İbrahim Üzülmez'in ismi ön plana çıktı. Mynet Spor'a açıklamalarda bulunan İbrahim Üzülmez, Siyah Beyaz takımda her zaman görev almak istediğini söyledi.

Mynet Spor - EMRE ŞEN

"ŞENOL GÜNEŞ'E ÇOK DEĞER VERİYORUM"

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Şenol Güneş'in istifası hakkında konuşan İbrahim Üzülmez, "Ben Şenol Güneş'e çok değer veriyorum. Ahmet Nur Çebiye de öyle. Ortada bir başarısızlık varsa burada oyuncu grubuna da bakmak lazım." dedi.

"BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF BEKLİYORUM"

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Beşiktaş'tan teklif beklediğini söyleyen İbrahim Üzülmez, "Ben bu takımda 11 yıl görev aldım. Beşiktaş'tan her eski oyuncusu gibi tabii ki teklif bekliyorum. Bazı yöneticilerle konuştum ama resmi bir teklif ortada yok."

"DELİ İBRAHİM OLARAK BAŞARILI OLURUM"

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Beşiktaş'ta şans almak istediğini yineleyen İbrahim Üzülmez, "Bence bizim gibi bu kulübün eski oyuncularına şans verilmeli. Rıza hoca da çok değerli ve başarılı bir teknik adam. Taraftarların 'deli ibo'su' olarak tekrardan Beşiktaş'a dönmek istiyorum ve bu şansı her zaman bekliyorum.

"ÖZELLİKLE BAZI OYUNCULAR..."

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Beşiktaş'ta sorunun biraz da oyunculardan kaynaklandığını söyleyen Üzülmez, "Özellikle bazı oyuncularda inanılmaz fiziksel problem var. Saha içinde ön alan baskısı yapılmadığını görüyoruz. Bunlar çok açık ortada. Beden dilinde de sıkıntılar var. Takımdaşlık tam oturmamış gibi geliyor bana. O ruh saha dışında tam olarak oluşmamış. Kaliteli oyuncuları var Beşiktaş'ın. Özellikle Aboubakar, Ghezzal, Cenk ve Masuaku gibi. Ama birlik olamamışlar diye düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

"ORTA SAHADA KREATİF OYUNCU YOK"

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Beşiktaş'ın yaratıcı oyuncu eksikliğini çektiğini söyleyen İbrahim Üzülmez' "Beşiktaş'ın orta sahasında yaratıcı ve kreatif bir oyuncu bulunmuyor. Topu üçüncü bölgeye taşıyacak kalitede bir Talisca'sı yok. Bunun eksikliği zaten maçlarda göze çarpıyor.

"BEŞİKTAŞ MAHKUM OYNADI"

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Beşiktaş'ın dün oynanan Lugano maçını değerlendiren İbrahim Üzülmez, "Maçın 2-0'dan 3-2'ye gelmesi ne Şenol Güneş'in ne de yönetimin suçu. Oyuncu grubu ruhsuz ve mahkum oynadı. Son 10 dakikada zaman geçirerek bile o maçı bitirebilirdiler. O kadar taraftarın geldiği maçta bu kadar ruhsuz oynamayı taraftarlar kaldıramıyor. Beşiktaş taraftarı iyi mücadele istiyor. İyi mücadele eden oyuncunun her zaman arkasında olur ve desteklerler. Bunu göremedikleri için eleştiri yapıyorlar ve haklılar. Eminim, hafta sonu oynanacak İstanbulspor maçında da tribünler yine dolu olacak. Bu taraftara layık bir oyun oynanması gerekiyor ve ben bu oyunu oynatabileceğimi düşünüyorum. Onlar Beşiktaş'ın gerçek değeri ve sahibi." dedi

LUGANO MAÇINDAN SONRA NE OLDU?

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Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde Lugano'ya 3-2 mağlup olmasından sonra stadyumdan ayrılmayan taraftarları sakinleştirdiği görülen İbrahim Üzülmez, "Ben Beşiktaş'ın hemen hemen her maçına giderim. Şansıma o tepki gösteren taraftarlar maçı izlediğim locanın hemen altındaydı. Maç sonunda ağlayanlar bile vardı. Yönetimden kimse orada olmadığı için oturdum onlarla dertleştim ve sakinleştirdim. Bazen profesyonellik yerine amatör ruh da önemlidir." diyerek sözlerini noktaladı.

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