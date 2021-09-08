Şenol Güneş'in tazminatı dudak uçuklattı

EURO 2020'deki 3 maçta 3 mağlubiyet ve 2022 Dünya Kupası elemelerindeki 6-1'lik Hollanda yenilgisi sonrası Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör değişikliği bekleniyor.

Spor otoriteleri ve kamuoyu, Güneş'in görevi bırakması veya görevden alınması konusunda hemfikir olurken, 69 yaşındaki teknik adamın sözleşmenin feshedilmesi durumunda alacağı tazminat miktarı da merak konusu oldu.

3.2 MİLYON EURO NET MAAŞ

Sporx'te yer alan habere göre Şenol Güneş, 1 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Güneş'in sözleşmesi 1 Haziran 2023'te sona erecek. Milli takımdan önce Beşiktaş'tan 2.3 milyon euro maaş alan teknik adamın, primler hariç 3.2 milyon euro net maaşı olduğu da basına yansımıştı.

KOVULURSA 52.5 MİLYON TL

Şenol Güneş'in TFF'den aldığı aylık miktar 266 bin euro. Federasyonun fesih kararı alması halinde ödeyeceği miktar 5.3 milyon euro. Türk Lirası olarak 52.5 milyon TL.



