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Şenol Güneş'in tazminatı dudak uçuklattı

08.09.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e, sözleşmesinin feshedilmesi durumunda ödenecek tazminatın tutarı merak konusu oldu. Güneş, sözleşmesinde özel bir madde olduğu iddiası göz önünde bulundurulduğunda 30 milyon TL tazminat alacak. Eğer böyle bir madde yoksa, ödenecek miktar 52.2 milyon TL olacak.

Şenol Güneş'in tazminatı dudak uçuklattı

EURO 2020'deki 3 maçta 3 mağlubiyet ve 2022 Dünya Kupası elemelerindeki 6-1'lik Hollanda yenilgisi sonrası Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör değişikliği bekleniyor.

Spor otoriteleri ve kamuoyu, Güneş'in görevi bırakması veya görevden alınması konusunda hemfikir olurken, 69 yaşındaki teknik adamın sözleşmenin feshedilmesi durumunda alacağı tazminat miktarı da merak konusu oldu.

3.2 MİLYON EURO NET MAAŞ

Sporx'te yer alan habere göre Şenol Güneş, 1 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Güneş'in sözleşmesi 1 Haziran 2023'te sona erecek. Milli takımdan önce Beşiktaş'tan 2.3 milyon euro maaş alan teknik adamın, primler hariç 3.2 milyon euro net maaşı olduğu da basına yansımıştı.

KOVULURSA 52.5 MİLYON TL

Şenol Güneş'in TFF'den aldığı aylık miktar 266 bin euro. Federasyonun fesih kararı alması halinde ödeyeceği miktar 5.3 milyon euro. Türk Lirası olarak 52.5 milyon TL.


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Anahtar Kelimeler:
Tazminat Şenol Güneş Türkiye Milli Futbol Takımı
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