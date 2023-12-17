Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor! Azerbaycan'dan sonra bir teklif daha geldi

Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan performansı sonrası görevinden istifa eden Şenol Güneş'in Siyah-Beyazlılar'a vedasının ardından yeni adresi belli oluyor.
Yeni hocanın Türk olması konusunda karar veren Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkilileri gerçekleştiren toplantıda ilk hedef olarak Şenol Güneş'i belirlerken, yılbaşına kadar kesin kararın verileceği belirtilmişti.
Şenol Güneş'e Kosova Milli Takımı'ndan teklif geldiği öğrenildi. Henüz Azerbaycan ile ilgili kararını veremeyen tecrübeli çalıştırıcı için teklif yapan Kosova, düşünmek için zaman isteyen Şenol Güneş'ten gelecek haberi bekliyor.