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Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor! Azerbaycan'dan sonra bir teklif daha geldi

17.12.2023 11:01 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan beklenmedik şekilde ayrılan Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor. Tecrübeli teknik adam için birçok iddia ortaya atılırken son olarak Azerbaycan Milli Takımı'nın Güneş'i takımın başına getirmek istediği iddia edilmişti. Azerbaycan'dan sonra yeni bir teklif daha alan Şenol Güneş, düşünmek için süre istedi.

Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan performansı sonrası görevinden istifa eden Şenol Güneş'in Siyah-Beyazlılar'a vedasının ardından yeni adresi belli oluyor.

AZERBAYCAN RESMEN İSTEDİ

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Yeni hocanın Türk olması konusunda karar veren Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkilileri gerçekleştiren toplantıda ilk hedef olarak Şenol Güneş'i belirlerken, yılbaşına kadar kesin kararın verileceği belirtilmişti.

YENİ TALİP: KOSOVA

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Şenol Güneş'e Kosova Milli Takımı'ndan teklif geldiği öğrenildi. Henüz Azerbaycan ile ilgili kararını veremeyen tecrübeli çalıştırıcı için teklif yapan Kosova, düşünmek için zaman isteyen Şenol Güneş'ten gelecek haberi bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş Azerbaycan Kosova beşiktaş
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