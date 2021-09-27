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Şenol Güneş'in yeni takımı belli oluyor! İşte yeni adresi...

27.09.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımımızdan ayrılan teknik direktör Şenol Güneş'le ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Milli takımdan ayrıldıktan sonra Başakşehir, Rizespor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor'dan teklif alan Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor.

Şenol Güneş'in yeni takımı belli oluyor! İşte yeni adresi...

Milli takımımızın EURO 2020 ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde oynanan futbol ve alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrılmıştı. Şenol Güneş'in yerine ise geçtiğimiz günlerde Stefan Kuntz göreve getirilmişti.

TÜRKİYE'DE TAKIM ÇALIŞTIRMAK İSTEMİYOR

Milli takımdan ayrıldıktan sonra Süper Lig'de birçok takımdan teklif alan Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor. Başakşehir, Rizespor , Göztepe ve Yeni Malatyaspor'dan gelen teklifleri reddeden Şenol Güneş, bir süre Türkiye'de takım çalıştırmak istemiyor.

YİNE UZAK DOĞU'YA GİDEBİLİR

2002 Dünya Kupası'nda milli takımımızla 3.'lük yaşayan Şenol Güneş, turnuva sonrası Uzak Doğu'daki popülaritesini artırmış ve 2007-2009 yılları arasında Güney Kore'nin FC Seoul takımını çalıştırmıştı. Şenol Güneş'in kafasında yine aynı plan olduğu ve Avrupa'dan bir teklif almaması halinde bu coğrafyada bir takımla anlaşma sağlayabileceği öne sürüldü. (Akşam)


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Şenol Güneş Yeni Malatyaspor Başakşehir
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