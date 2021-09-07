Şenol Güneş istifaya çağrılıyor!

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda'yla karşılaştı. Grup lideri olarak maça çıkan Ay-Yıldızlılar, henüz 55. saniyede gol yedi ve maçta geriye düştü. Bunun üzerine teknik direktör Şenol Güneş'e yağmur gibi tepki yağdı.

HOLLANDA 16 DAKİKADA 2 GOL ATTI

A Milli Takım'ın grup liderliğini koruması için büyük öneme sahip maçta Hollanda, 55. saniyede öne geçerken 16. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Hollanda'nın skoru hızlı bir şekilde artırması sonrası taraftarlar maçın bitmesini dahi beklemeden sosyal medyada Şenol Güneş'i istifaya çağırdı.



