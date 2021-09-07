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Şenol Güneş istifaya çağrılıyor!

07.09.2021 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası G Grubu Elemeleri'nde Hollanda karşısında 55. saniyede golü yemesi sonrası sosyal medyada adeta kıyamet koptu. Portakallar bu golden kısa süre sonra farkı 3'e çıkarınca taraftarlar, henüz maçın bitmesini dahi beklemeden teknik direktör Şenol Güneş'i istifaya davet etti.

Şenol Güneş istifaya çağrılıyor!

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda'yla karşılaştı. Grup lideri olarak maça çıkan Ay-Yıldızlılar, henüz 55. saniyede gol yedi ve maçta geriye düştü. Bunun üzerine teknik direktör Şenol Güneş'e yağmur gibi tepki yağdı.

HOLLANDA 16 DAKİKADA 2 GOL ATTI

A Milli Takım'ın grup liderliğini koruması için büyük öneme sahip maçta Hollanda, 55. saniyede öne geçerken 16. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Hollanda'nın skoru hızlı bir şekilde artırması sonrası taraftarlar maçın bitmesini dahi beklemeden sosyal medyada Şenol Güneş'i istifaya çağırdı.

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Şenol Güneş Türkiye Milli Futbol Takımı Hollanda Milli Futbol Takımı
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