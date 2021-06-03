Şenol Güneş: "İtalya maçı farklı olacak"

A Milli Takımımızda Şenol Güneş, Moldova'yı 2-0 yenerek EURO 2020 öncesi hazırlık maçlarını tamamlamamızın ardından konuştu.

Oyunu değerlendiren deneyimli hoca, "Burak ve Cengiz'in gol atması moral olur. Kazanmak da moraldir. Ancak hazırlık maçı oyun önemliydi. Oyun üstünlüğünün bizde olması doğaldır. Rakipten güçlü bir takımız. ancak eksiklerimize bakacağız. Önde baskı ve pas sayımızı biraz daha arttırmalıyız. Daha fazla alternatifler düşünmek lazım. İsabetli orta ve paslar yaparak sonuç almak lazım. Moldova savunma yapmaya çalıştı. İtalya maçı farklı olacaktır. Biz savunmaya karşı neler yapabileceğimizi görmek istedik." ifadelerini kullandı.

İtalya maçına değinen Güneş, "İtalya maçının önemi çok büyük. Daha heyecanlı ve coşkulu olacak. Farklı bir maç olacak. Kenan Karaman'ın isteği çok iyiydi. Geçen maç Mert Müldür çok iyiydi. Bu turnuva, ilk maçta biten bir şey olmayacak. Hazırlık maçlarında herkesi oynattım. Ne zaman, ne geleceğini bilemeyiz. Herkesin hazır olması lazım. Sadece çok güçlü bir rakiple oynamadık. Belçika ve İrlanda'yı o yüzden düşündük ama onun da sıkıntısı olabilir." diye konuştu.

Savunmadaki tercihlere değinen tecrübeli antrenör, "Çağlar'ı daha önce oynattım, sıkıntısı yok. Merih'i çıkartacaktım ama iyi işler yaptı, hoşuma gitti. Ozan da sakatlık sonrası oynamadı. Mert'i formundan dolayı solda nasıl durur diye düşündüm. Solda belki Dorukhan, belki Mert oynar. Kaan'ın ortadaki oyunu hoşuma gidiyor." dedi.



