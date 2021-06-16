Şenol Güneş kararını verdi! Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı...

Türkiye Galler maçı ile A Milli Takımımızın EURO 2020 mücadelesi devam ediyor. Grupta henüz puanı olmaması dolayısıyla son sırada yer alan Türkiye, Galler karşısında 3 puan alarak yeni bir sayfa açmak istiyor. EURO 2020'de son 2 maçı kalan A Milli Takımımız, bu karşılaşmadan galibiyet elde ederse avantajı elinde bulunduracak. Peki, Türkiye Galler maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

EURO 2020 ikinci mücadelesinde Türkiye, Galler ile mücadele edecek. 16 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ŞENOL GÜNEŞ’TEN 2 DEĞiŞiKLİK

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galler karşısında ilk 11’de 2 değişikliğe imza atacak. İtalya müsabakasında alınan 3-0’lık yenilgi ve ortaya konan futbolu beğenmeyen tecrübeli teknik adam, kendi kalesine attığı gol ve yaptığı pas hataları ile hayal kırıklığı yaratan Merih Demiral’ın yerine stoperde Kaan Ayhan’a görev verecek.

Diğer değişiklik ise sağ kanatta yaşanacak. İtalya maçında sahada 45 dakika kalabilen Yusuf Yazıcı da bugün yedek kulübesine çekilecek. Lille’li oyuncunun yerine Cengiz Ünder maça 11’de başlayacak.