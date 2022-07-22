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Şenol Güneş kavgaya denk geldi! ''Polis çağırıyorum...''

22.07.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk futbolunun ve Trabzonspor’un efsane isimlerinden, A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, tatil için geldiği memleketi Trabzon'da Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile buluştu. Zorluoğlu ve Güneş, Trabzon’da hayata geçirilen projeleri birlikte inceledi. Şenol Güneş'in inceleme yaptığı sırada bir mağazada kavga çıktı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve A Milli Takım 'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş bir araya gelerek, Trabzon’da gerçekleştirilen projeleri yerinde inceledi. Başkan Zorluoğlu ve Güneş’e incelemeleri sırasında Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Atilla Ataman, Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Öztürk, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Metin Şahin ile basın mensupları eşlik etti.

GÜNEŞ, KAHRAMANMARAŞ CADDESİ'NİN YENİ HALİNİ ÇOK BEĞENDİ

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Başkan Zorluoğlu ve Şenol Güneş ilk olarak yayalaştırma çalışmaları tamamlanan ve geçtiğimiz günlerde törenle hizmete açılan Kahramanmaraş Caddesi’nde incelemelerde bulundu. Şenol Güneş, Kahramanmaraş Caddesi’nin yayalaştırılması çalışmaları sonucu ortaya çıkan görüntüyü çok beğenirken, Trabzon’un vizyonuna yaptığı katkılar nedeniyle Başkan Zorluoğlu’na teşekkürlerini iletti.

TAM O SIRADA KAVGA ÇIKTI

Şenol Güneş'in gezdiği sırada bir mağazada kavga çıktı. Durup kavgayı izlemeyen başlayan Şenol Güneş'i bir vatandaş kamerasına kaydetti. O sırada mağaza çalışanı karşısındakine, "Polis çağırıyorum...'' dediği duyuldu. Mağaza sahibi ve müşterinin kavga ettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.


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Şenol Güneş
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