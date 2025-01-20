Şenol Güneş: "Kazanırken de çıkarmamız gereken dersler var"

Trendyol Süper Lig’in 20. haftaında Trabzonspor, sahasında Sivasspor’u 4-0 mağlup etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında yaptığı açıklamada ikinci yarının ilk maçını oynadıklarını belirterek, "Bugün kazanmaya ihtiyacımız vardı. Bulunduğumuz yer bizleri rahatsız ediyor.

Gol yemeden goller atmak sevindirici. Hep birlikte mutlu olduk. Ancak kazandığımızda da çıkarmamız gereken dersler var. Oyun kalitemiz her geçen hafta iyiye gidiyor. Yukarıya doğru bir ivme yakaladık. Bu haftayı geçip Kayseri ve kupa maçı sonrası Eyüpspor ile karşılaşacağız. Bu 3 maçtan da kazanarak çıkmak istiyoruz. Takıma izin verdim. Sonra toparlanıp yeniden bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.

Simon Banza’nın kaçırdığı penaltı ve öncesinde yaşananlara da değinen Güneş, "Penaltı pozisyonunda bazı şeyleri yaralamamak gerekiyor. Bu tür maçlarda bu şekilde davranmak doğru değil. Uğurcan oraya gitmek zorundaydı çünkü taraftar çağırdı. Ancak duygularımızın aklımızın önüne geçmemesi gerekiyor. Banza kaçırdı, atamadı. Uğurcan Çakır da kaçırabilirdi. Penaltıyı iyi vurabilirdi ama yeri değildi" ifadelerini kullandı.

Öz güven kaybının her takımda yaşanabileceğini belirten Güneş, sözlerine şöyle devam etti: "Kaliteli oyuncularımızın sahada bunu göstermesi gerekiyor. Bir ivme görüyoruz ama bunu daha hızlı ve iyi yapmak zorundayız. Çok rahat maçları kaybettik. Bugün iyi oynayan oyuncular, kaybettiğimiz zamanlarda da kötü niyetli değildi. Futbolda dün yoktur, bugün vardır. Şimdi hem iyi oynuyoruz hem de kazanıyoruz. Bu şekilde oynadıkça transfer sayımız azalabilir. Oyuncu alacağız ama sayı ihtiyaçlara göre değişecek. Hem bugün hem de yarın için transfer yapacağız. Bazı oyuncular kalabilir veya gidebilir. Adryelson ile görüşmüştük, anlaşmıştık ama olmadı. Savic döndü. Batagov iyi gidiyor. Visca ve Nwakaeme de iyi gidiyor ama devamı olur mu göreceğiz. Ayrıca Draguş dönecek."

DANYLO SİKAN SORUSU

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-2 oyuncu ile anlaştıklarını belirtmesi üzerine gelen Danylo Sikan sorusuna, "Bana isim söylemediler size söylemişlerse bilmiyorum" yanıtını verdi.