Şenol Güneş koronavirüs hakkında tavsiyelerde bulundu!

TFF resmi sitesinden "Koronavirüs ile savaşı bir milli mücadele olarak görelim" başlığı ile yayınlanan açıklama şu şekilde;

Tüm dünyayı saran Koronavirüs salgınının, ülkemiz için de ciddi bir tehdit haline geldiği şu günlerde, hem tüm insanlara hem de sporcularımıza dönük bazı tavsiyelerimi bir açıklama ile duyurmak istedim.

Öncelikle bu hastalıktan ötürü hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor, hastalarımıza da geçmiş olsun diyorum.

Her ne kadar bu hastalığın sadece yaşı ileri kimseler için hayati tehlike doğurduğu düşünülse de, bulaşıcı olması itibarıyla hepimiz tehlike altındayız. Bu yüzden, gerek devlet adamlarının gerekse bilim insanlarının yaptığı uyarılara ve alınan önlemlere hep beraber uyalım. Bunları yerine getirmek milli bir görevdir.

Sağlık uzmanları var güçleriyle bu hastalığa çare bulmak için uğraşıyorlar. Tıpkı geçmişte olduğu gibi, koronavirüsün de ilacı bulunacaktır. Bu süreçte ulus olarak umudumuzu kaybetmeyelim. Dayanışma ruhumuz bizi dimdik ayakta tutmalı.