Şenol Güneş, milli takım ile 100. maçına çıktı

Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldiği Rusya’yı 3-2’lik skorla mağlup etti. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş için bu maçın yeri ayrı oldu. Güneş, bu mücadele ile birlikte 31’i futbolculuğu döneminde olmak üzere 100. milli karşılaşmasına çıktı.
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