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Şenol Güneş, Milli Takım ile 73. maçında

29.03.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Güneş yönetiminde yaptığı 72 maçta 35 galibiyet, 20 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.

Şenol Güneş, Milli Takım ile 73. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Letonya ile yarın oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 73. karşılaşmasına çıkacak.

TÜRKİYE, DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÜÇÜNCÜ MAÇINDA LETONYA KARŞISINDA

Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 52'si resmi, 20'si özel 72 maç oynadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 113 gol attı, kalesinde 70 gole engel olamadı.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 53. RESMİ MAÇ

A Milli Takım, Letonya karşılaşmasıyla Şenol Güneş yönetiminde 53. resmi maçına çıkacak. Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 52 resmi maçın 30'unu kazandı, 10'unu yitirdi, 12'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 92 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 45 gol gördü.

ŞENOL GÜNEŞ İLE 20 ÖZEL MAÇ

A Milli Futbol Takım, Şenol Güneş yönetiminde 20 de özel maç oynadı. Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 20 özel maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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