Şenol Güneş, Milli Takım ile 73. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Letonya ile yarın oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 73. karşılaşmasına çıkacak.
Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 52'si resmi, 20'si özel 72 maç oynadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 113 gol attı, kalesinde 70 gole engel olamadı.
A Milli Takım, Letonya karşılaşmasıyla Şenol Güneş yönetiminde 53. resmi maçına çıkacak. Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 52 resmi maçın 30'unu kazandı, 10'unu yitirdi, 12'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 92 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 45 gol gördü.
A Milli Futbol Takım, Şenol Güneş yönetiminde 20 de özel maç oynadı. Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 20 özel maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.
KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA
Okuyucu Yorumları 0 yorum