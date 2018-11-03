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Şenol Güneş: Ne faturası? İş hayatı değil ki burası

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.11.2018 21:56 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-0 yenildikleri Başakşehir maçı sonrası BeIN SPORTS muhabirinin "Mağlubiyetin faturasını kime keseceksiniz?' sorusuna tepki göstererek "Ne faturası? İş hayatı değil ki burası, fatura iş hayatında ödenir, Futbol hatalar oyunudur" dedi.

Şenol Güneş: Ne faturası? İş hayatı değil ki burası

Medipol Başakşehir maçını değerlendiren Şenol Güneş, "Maça iyi başladık, pozisyonlar bulduk. Atabileceğimiz golü atamadık. Olmayacak pozisyonda gol yedik. Alçak bir yere top düştü, yiyeceğimiz bir gol değildi. Oyuna bakarsan, oyun üstünlüğümüz sonuca yansımadı. Rakipten daha fazla pozisyona girdik ama atamadık. Hücumda daha iyi olabilirdik ama ne olursa olsun bütün bunlar maçı kaybetmemizin nedeni olamaz" dedi.

"Mağlubiyetin faturasını kime keseceksiniz?" şeklindeki soruya tepki gösteren Şenol Güneş, "Ne faturası? İş hayatı değil ki burası, fatura iş hayatında ödenir, Futbol hatalar oyunudur. Oyuncular elinden geleni yaptı. oyun üstünlüğü bazen skora yansımaz, bu maçta da o oldu. Daha iyi oynayacak bir takımız. Ancak üstün olmamıza rağmen sonuç alamadık" ifadelerini kullandı.

PEPE: ÇOK DAHA FAZLA ÇALIŞMALIYIZ
Karşılaşmayı değerlendiren Pepe, "Maça kötü başladık, golü yedikten sonra kontrolü ele aldık, rakip kaleye yakın oynadık ama gösterdiğimiz performans maçı kazanmaya yetmedi. Her birimiz, oyuncular olarak performansımızı yukarıya çekmeliyiz. Daha önümüzde maçlar var. Tempomuzu yükseltmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Açıklamalarında devam eden Pepe, "Deplasmanda başarısız olduğumuzu kabul etmemiz lazım. Çok daha fazla çalışmamız ve fedakarlık göstermemiz lazım. Futbolcu olarak alçak gönüllü ve fedakar olmalısınız. Önümüzde çok maç var, hala zamanımız var. Türkiye Ligi hatayı kaldırmıyor, cezayı kesiyorlar. Çok daha fazla çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

LENS: GOLÜ ATSAYDIM FARKLI BİR MAÇ OLACAKTI
Net fırsatları değerlendiremediklerini belirten Jeremain Lens ise "Bu tip takımlara karşı bu kadar net fırsatları çok yakalayamıyorsunuz. Ben de maçın başında bir pozisyon yakaladım ve değerlendiremedim. Onu atsaydım belki farklı bir maç olacaktı. Hücumda verimlilik konusunda eksik kaldık. Geriye düştük ve maçı çeviremedik. Oyunun geneline baktığınızda iki takım arasında büyük bir fark var mıydı derseniz, bence yoktu" dedi.

Mağlubiyetin nedenlerini analiz edeceklerini söyleyen Jeremain Lens, "Kaybettiğinizde birçok sebep bulabilirsiniz. Bizim şimdi yapmamız gereken, oyunu analiz etmek. ben de oyunumu analiz edeceğim. Bu mağlubiyetlerin sebebi var, takım olarak bunları çözerek bir sonraki maç daha iyi oynayarak kazanmaya çalışacağız" diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
şenol hocanın hırsı bitti yok. acilen gitmesi lazım. takımı yeterince çalıştırmıyor. paslaşma yok.
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