Şenol Güneş: Oyunumuz kazanmaya yeterli değildi

UEFA Uluslar B Ligi 3’üncü Grup’taki son maçta A Milli Takım, deplasmanda Macaristan’a 2-0 mağlup oldu ve C Ligi’ne düştü.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "İlginç oldu yani, bugün rakipten rövanşı almak istedik, az da olsa liderlik şansımız da vardı. Kazanma duygusuyla sahaya çıktık ama maça iyi başlamadık yine, ilk yarının ortalarına doğru oyuna ortak olduk, daha sonra ise oyunu ele geçirdik. Ama pozisyonları bulamadık. İlk yarı Rusya'nın da mağlubiyetinden sonra daha hızlı bir oyun düşünüyorduk ama rakibin savunma işlerini aşacak işleri yapamadık, istediğimiz pozisyonlara girmekte zorluk çektik. Oyunumuz kazanmaya yeterli değildi. Daha fazla isteyen, koşan rakibimizdi. Ne olursa olsun galibiyet istiyorduk. Rakip 0-0'a razıyken 2 gol buldu, biz ise isteğimize rağmen hiç gol atamadık" diye konuştu.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: AA

