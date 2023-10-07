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Şenol Güneş özür diledi ve resmen veda etti! ''Erken ayrıldığım için özür diliyorum''

07.10.2023 19:43 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'taki görevinden istifa eden teknik direktör Şenol Güneş, ayrılığın ardından duygusal bir veda mesajı yayımladı.

Güneş, Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajında, bir değişiklik yaşanması gerektiğini belirterek, "Bu zor dönemde ayrılmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm. Bir değişiklik olmalıydı, yeniden yeni bir heyecanla yola devam edilmeli. Bütün kulvarlarda hala başaracak; güç, umut ve güven var. Bir aile olan Beşiktaş tekrar başarılı olacaktır. Ortalığı toz dumana katıp, kaos çıkarmak, kargaşa yaratmak Beşiktaş'a yarar sağlamaz." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'I İYİ TEMSİL ETMEK VE BEŞİKTAŞ'IN HAKLARINI KORUMAK GEREKİR"

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"Bir değişiklik olmalıydı, yeniden yeni bir heyecanla yola devam edilmeli. Bütün kulvarlarda hala başaracak; güç, umut ve güven var. Bir aile olan Beşiktaş tekrar başarılı olacaktır. Ortalığı toz dumana katıp, kaos çıkarmak, kargaşa yaratmak Beşiktaş'a yarar sağlamaz. Beşiktaş; asaletini, maharetini, cesaretini gösterecektir. Camia bir bütün olsun, takımın etrafında birleşsin, başarı gelecektir. Liyakatsiz ve adaletsizlerin, eşitliğe inanmayanların Beşiktaş'ta yeri yoktur. Beşiktaş'ı iyi temsil etmek ve Beşiktaş'ın haklarını korumak gerekir. Bütün makamlar gelip geçicidir. Görevler de gelip geçicidir. Şapkayı önümüze koyup düşünmeliyiz."

"ERKEN AYRILDIĞIM İÇİN HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

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"Çalıştığın yerde mutlu değilsen başarılı olman zordur. Kişiler de önemlidir ancak kurumlar daha önemlidir. Başkan ve yönetim elinden geleni yapmaya çalıştı. Tüm personelimiz ve teknik heyetimiz gece gündüz çalıştılar. Beşiktaş taraftarı her zaman her yerde koşulsuz destek verdi. Oyuncuları sevdim ve onlara güvendim. En iyisini yapacaklarına inanıyorum ve başarılar diliyorum. Hocaların görev süresi bitinceye kadar devam etmelerini isteyen biri olarak bu ayrılık beni üzdü. Biliyorum taraftarlarımız da üzüldü. Beşiktaş'ın sembolü ve gururu olan taraftarımıza veda ediyorum. Kalbim daima sizinle olacak. Ben hakkımı helal ediyorum lütfen siz de hakkınızı helal edin. Yıl sonunda şampiyon olmak isteyen bir hoca olarak erken ayrıldığım için herkesten özür diliyorum ve tüm futbolseverlere teşekkürlerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Sağlıcakla kalın."

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