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Şenol Güneş son dakikalarda gelen Dinamo Kiev galibiyetinin ardından konuştu: Yeterli değil!

24.08.2023 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. İşte tecrübeli çalıştırıcının maç sonu açıklamaları...

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, "Buradan kazanarak ayrılmaktan mutluyuz. Oyuncular ellerinden gelen gayreti gösterdi. Dinamo Kiev oyuna iyi başladı, biz de geride kaldık ve tedirgin olduk. Gol attık, goller yedik derken sonunda avantajlı bir skor aldık." dedi.

"YETERLİ DEĞİL"

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Galibiyetin yeterli olmadığını söyleyen Güneş "Yeterli değil, bunun rövanşı da var. Turu geçmek istiyoruz. Dinamo Kiev'de iyi oyuncular var. Hücumda oynatmadığımızda etkili olduk ama geldiklerinde de onlar etkili oldu. İlginç bir maç oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Maçları kazanarak gitmek önemli. Avrupa'da gruplara kalmak önemli. İzleyenler için heyecanlı keyifli maç oldu. Hem pozisyonlar hem goller var. İkinci maçta gol yememek istiyoruz. " diye konuştu.

"EKSİKLERİ DE VAR ARTILARI DA..."

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Karşılaşmanın galibiyet golünü kaydeden Bakhtiyor Zaynutdinov ile ilgili de konuşan Güneş, "Bakhtiyor maç oynadığı için avantajlı gelmişti. Masuaku sakatlanınca onu tercih ettim. Ofansif oynayan sağ bek ve açıklarını kontrol etmesi için Umut'la Bakhtiyor'u önlü arkalı oynattım. Elinden gelen gayreti gösterdi. Eksileri de artıları da var. Maç kaybetmeden gitmek önemli." değerlendirmesinde bulundu.

CENK TOSUN SÖZLERİ...

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Yeni transferlerin ve Cenk Tosun'un durumuna da değinen tecrübeli teknik adam, "İhtiyaç olunca yerine göre koyuyoruz, katkı yapmalarını istiyoruz. Cenk için sağlıklı olması önemli. Yüksek tempoda oynamak ve bunu sürdürebilir hale getirmek yeni gelenler için de Cenk için de geçerli. Eylül ayına kadar iki maç var onu atlatırsak daha avantajlı oluruz." dedi.

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