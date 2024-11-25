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Şenol Güneş, Süper Lig'de rekor kırdı! Adana Demirspor karşısında müthiş başarı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.11.2024 20:58
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Trabzonspor'un tecrübeli çalıştırıcısı Şenol Güneş, Süper Lig'de en fazla maçta görev yapan teknik direktörler konumundaki yerini yükseltti. Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba'nın ardından üçüncü sırada bulunan Şenol Güneş, bugün çıktığı maçla rekorunu perçinledi.

Şenol Güneş, Süper Lig'de rekor kırdı! Adana Demirspor karşısında müthiş başarı...

Trabzonspor - Adana Demirspor maçında kariyerinin 621. karşılaşmasına çıkan Şenol Güneş, kırılması zor bir rekorun sahibi oldu.

RIZA ÇALIMBAY'IN PEŞİNDE

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Samet Aybaba'nın arkasından üçüncü sırada olan Şenol Güneş, Adana Demirspor maçından sonra Samet Aybaba'yı yakaladı. Teknik direktörlük kariyerini noktalayan Samet Aybaba'yı geçmesine 1 maç kalan Şenol Güneş, müthiş bir başarıya imza attı.

"SAYILAR ÖNEMLİ DEĞİL"

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Rekor sorusuna yanıt veren Güneş, "Sayılar hiç önemli değil. Ben her maça yeni başlamış gibi çıkıyorum. Tek hedefim bu takımın takım olarak oluşması. Rakamlar, başarılar hepsi geride kaldı. Hedefimiz futbol oynamak. Hangi konumda olursanız olun sahada iyi futbol oynamak zorundasınız. Ben de kendimi sorumlu tutuyorum." ifadelerini kullandı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00 83'
Trabzonspor Trabzonspor
4 - 0
Adana Demirspor Adana Demirspor

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Şenol Güneş Trabzonspor
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