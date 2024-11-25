Şenol Güneş, Süper Lig'de rekor kırdı! Adana Demirspor karşısında müthiş başarı...

Trabzonspor - Adana Demirspor maçında kariyerinin 621. karşılaşmasına çıkan Şenol Güneş, kırılması zor bir rekorun sahibi oldu.

RIZA ÇALIMBAY'IN PEŞİNDE

Samet Aybaba'nın arkasından üçüncü sırada olan Şenol Güneş, Adana Demirspor maçından sonra Samet Aybaba'yı yakaladı. Teknik direktörlük kariyerini noktalayan Samet Aybaba'yı geçmesine 1 maç kalan Şenol Güneş, müthiş bir başarıya imza attı.

"SAYILAR ÖNEMLİ DEĞİL"

Rekor sorusuna yanıt veren Güneş, "Sayılar hiç önemli değil. Ben her maça yeni başlamış gibi çıkıyorum. Tek hedefim bu takımın takım olarak oluşması. Rakamlar, başarılar hepsi geride kaldı. Hedefimiz futbol oynamak. Hangi konumda olursanız olun sahada iyi futbol oynamak zorundasınız. Ben de kendimi sorumlu tutuyorum." ifadelerini kullandı.