Şenol Güneş'ten Almanya maçı yorumu: İyi işler yapacağız

Almanya ile 3-3 berabere kalan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

İlk maçlara göre daha iyi durumdayız ama bir dalgalanma var. Çok titrek oyuncularımız var, hazır olmalarını bekliyoruz. Bazıları oynamıyor, bazıları transfer nedeniyle az çalıştılar. Halkımıza verdiğimiz mesaj, biz iyi takımız, iyi işler yapacağız ama asla mücadeleyi bırakmayacağız

MORALLERİNİN BOZULMASI ÜZÜCÜ

Ligimizde eleştiri alan oyuncularımızın da çok güzel oynadığını görüyorum, bu benim için güzel. Ligde eleştiri alınca dağılanları da görüyorum, kamuoyunda eleştiri alınca morallerinin bozulması üzücü bir olay.

EFECAN KARACA VE OZAN TUFAN YORUMU

Efecan'dan çok memnunum ama yeni bir oyuncu değil. Bizimle beraber olan, takım ruhunu bilen oyuncumuz. Adaptasyonunu sahaya yansıtan oyuncu da karşılığını alır.

Ozan oynuyordu, iyiydi ama Efecan başarılı işler yaptı, olağanüstü çalıştı. Ben Ozan'ın çok daha üstüne koyacağını düşünüyorum, oynadıkça üzerine koyacak, yeter ki kendini yeterli görmesin. Oynadıkça açılan bir oyuncu. Ozan'ı gördük ki üst düzey bir oyuncu. Avrupa'da yerindeki oyuncuların 20 milyon, 30 milyon, 50 milyon, 100 milyon euro ettiği yerde, onların da ona göre oynaması lazım. Bu tip maçlar oyuncularımızı Avrupa vitrinine çıkaran maçlar olacaktır.

