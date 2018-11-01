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Şenol Güneş'ten Başakşehir'e sürpriz

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.11.2018 08:35 | Son Güncelleme

Sakatlığı geçen Beşiktaşlı yıldız futbolcu Adem Ljajic, Başakşehir maçında formasına kavuşuyor.

Şenol Güneş'ten Başakşehir'e sürpriz

Beşiktaş’ın hocası Şenol Güneş, Quaresma’nın cezası yüzünden görev yapamayacağı zorlu randevuda Adem Ljajic’i ilk 11’de sahaya sürmenin hesaplarını yapıyor. Atiba ve Medel’den vazgeçmeyecek olan deneyimli teknik adamın hücum hattında sürprizlere imza atması bekleniyor.

Çaykur Rizespor’un ardından cumartesi günü liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir’i de yenerek açtığı beyaz sayfayı devam ettirmek isteyen Beşiktaş’ta, sakatlığı geçen Adem Ljajic’in bu hafta forma giymek istediği öğrenildi. Teknik Direktör Şenol Güneş’in adeta gözünün içine bakan siyah-beyazlı futbolcunun dönüşüyle kadroda önemli değişikler olacağı iddia edilirken, Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan gibi isimlerin dinlendirilebileceği belirlendi. Henüz Başakşehir maçının 11’ini netleştirmeyen ve bu anlamda kafasında bazı soru işaretleri bulunan Şenol Güneş, tüm planlarını yeniden gözden geçirme kararı aldı. Ljajic’in yanı sıra Pepe, Babel’in de iyileşmeleri ve Mustafa Pektemek’in Çaykur Rizespor maçındaki başarılı performansı, Güneş’in bazı değişikliklere gitmesine neden oldu.

Başakşehir karşısına farklı bir kadro ve taktikle çıkmanın hesaplarını yapan siyah-beyazlı teknik adam, antrenmanlarda iyi performans göstermesi durumunda Ljajic’e ilk 11’de forma verecek. Hücumdaki en önemli kozu Ricardo Quaresma’nın da cezalı olması sebebiyle çok farklı bir taktikle takımını sahaya çıkarması beklenen Güneş, Ljajic’i forvet arkrasında oynatmayı planlıyor. Deneyimli teknik adamın, Atiba Hutchinson ile Gary Medel’i orta sahada birlikte oynatmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

(MİLLİYET)

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Spor Toto Süper Lig başakşehir Beşiktaş şenol güneş

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