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Şenol Güneş'ten Beşiktaş, milli takım ve istifa iddiaları, Burak Yılmaz ve Quaresma sözleri

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.02.2019 22:23 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş, Beşiktaş'taki geleceği, milli takım ve istifa iddiaları, Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Shinji Kagawa ve Quaresma ile ilgili konuştu.

Şenol Güneş'ten Beşiktaş, milli takım ve istifa iddiaları, Burak Yılmaz ve Quaresma sözleri

Beşiktaş'tan da yeni sözleşme teklifi almadığını söyleyen Şenol Güneş, "Beşiktaş Kulübü beni kovmadı, görevime de son vermedi, ben ne olursa olsun burada kalmak istiyorum. Beşiktaş ile anlaşır mıyım? Teklif gelsin, iyi teklif, anlaşırım. Milli takım ve kulüp takımını birlikte çalıştırmanın doğru olmadığını yine düşünüyorum, o düşüncem geçerli. Şu anda öyle bir şey yok, geçerli olan bir şey yok. Lucescu var bir antrenör, ben de buranın mukaveleli antrenörüyorum. Nasıl olacak? Teklif var deniyor, bana da geliyor ama bir resmiyet olması lazım. 3 senelik teklif de var diyorlardı. Yıldırım Bey orada, federasyon orada, Fikret Bey burada. Mukavelem devam ediyor mu? Nasıl gideceğim ben? Barcelona istiyor, nasıl gideceğim?" diye konuştu.

"ANTALYASPOR MAÇI SONRASI İSTİFA ETMEDİM"
İstifa iddialarının da gerçek olmadığını dile getiren Güneş, "Antalya maçı öncesinde istifam yok. Öyle söyleyen arkadaşlar varmış gazetecilere, bana söylemediler. Ben sonuna kadar burada kalmak için uğraşırım. 'Kovsalar gitmem' dedim, istifa mı edeceğim? Nasıl oluyor bu? Gideceksem Beşiktaş'tan, milli takıma giderim' dedim. Milli Takım'ı sezon sonunda mukavelem bittiği zaman isterim ama bitmeden istemem. Kovulmayı beklemiyorum. Kalmak için her şeyi yapacağım. Bu takımın başarılı olması için çalışıyorum. Çok mutluyum, ben böyle taraftar sevgisi görmedim. Trabzonspor'da da alıştım, burada da mutluyum. Bunları farklı yere çekmeye çalışmayın" ifadelerini kullandı.

"OYUN KALİTEMİZ GİDEREK ARTIYOR"
Karşılaşmayı değerlendiren Şenol Güneş, "Takım olarak kazanmak için sahaya çıktık. Kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Rakip dirençli ve disiplinliydi. Samet Hoca, bunu iyi yapabilen bir hoca. Mağlubiyetleri bizden az bir takımla oynadık. İyi oynadık goller bulduk ama 2-0'dan sonra düşüşlerimiz oldu, oyun disiplini koptu. İyi oynamak bazen bize rakip oluyor, onun altında eziliyoruz. Burak Yılmaz, Adem Ljajic ve Kagawa ile oynadığımız dönemde rakip fazla geldi. Bursaspor da iyiydi, onlara da başarılar diliyorum. Tribünlerin dolması, desteği, takımı da etkiliyor. Biz de her geçen gün taraftarın desteğini daha da arkamıza alıyoruz, oyun kalitemiz de giderek artıyor. Bu durumdan memnunum" dedi.

"BURAK'IN ATTIĞI GOL SAYISI TARAFTARIN DESTEĞİNE GÖRE AZ"
Burak Yılmaz'ın golleri ve taraftarla barışması hakkındaki soruya yanıt veren Şenol Güneş, "Burak Yılmaz'ın kalitesi belli. Beşiktaş'ı seviyor. Beşiktaş'ın bağrından çıkmış bir isim. Takımı için en iyisini yapmaya çalışan bir isim, örnek gösterilmesi gereken bir isim. İma kırılmaları oldu, daha dikkatli olmalı. Türk futbolunun ve Beşiktaş'ın ona ihtiyacı var. Arzusunu ve isteğini görüyorum. Golden çok takımın oynamasına çok etkisi var, herkes gollerini görüyor ama bu yönü de güçlü. Güçlü ve moralli olması lazım. Attığı gol, taraftarın desteğine göre az. Ben de oynasam sahada, beni de taraftar bu şekilde desteklese ben de gol atarım. Tabii ki goller ve desteğe sevindim" açıklamasını yaptı.

"YENİ BURAK YILMAZ'LAR YETİŞSİN İSTERİZ, 15 YILDA BULAMAZSINIZ"
Güneş, "Herkes hata yapıyor, Burak Yılmaz da hata yaptı. Burak Yılmaz'ın her gittiği takımda Beşiktaşlı olduğunu herkes biliyor. Burak Yılmaz'ın ailecek Beşiktaşlı olduğunu herkes biliyor. Bu duyguysa, en iyisi onda var. Ama şu anda en iyi Beşiktaşlı da benim, işimi iyi yapıyorsam, en iyi Beşiktaşlı benim. İş ahlakı bu. Burak burada rakip olduğunda aslanlar gibi savaştı, işi bu. Düştüğünde penaltı verilmiş, bu tartışılır ama oyuncu yok edilmez. Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun en iyi santrforu. Burak Yılmaz düşer, penaltı verilir. Bugün de düştü, penaltı verilebilirdi. Türkiye'nin en iyi santrforlarından biri şu anda, ben onu niye yok edeyim? Ben Burak'tan memnunum. Şu anda işini seviyor, takıma katkı yapıyor, daha iyi oynaması lazım, bazen hata yapacak. Yeni Burak Yılmaz'lar yetişsin isteriz, bulamazsınız 15 yılda. Biraz aşktan, sevgiden bahsedin. Aşk hevesin bitene kadar, sevda nefesin bitene kadar. Bunu yazdım, bilen bilir. Beni bayanlar anlıyor zaten" şeklinde konuştu.

LJAJIC VE KAGAWA AYNI ANDA OYNAR MI?
Adem Ljajic ve Kagawa'nın ikinci yarının son bölümlerinde aynı anda oynamasıyla ilgili de konuşan Şenol Güneş, "Bizim dışımızda hem yönetim, hem medya takım yapıyor. Biz de onlara ayak uydururuz. Görüşler tabii ki olacak. Her ikisi de kenarda oynarken, oyun tempolarının altında oynuyor. Oğuzhan ile Adem'i aynı anda kullanmaya çalıştık ama olmadı. Bazen değişiklikler olacak. Adem ile başlamayı tercih ettim. Güven Yalçın iyi işler yaptı. Kagawa ve Adem ile iyi işler yapabilirsiniz. Ancak geçen hafta Kagawa girdiğinde rakip dirençsizdi" dedi.

"QUARESMA KONUSUNDA EN İYİSİ SUSMAK"
Şenol Güneş, Ricardo Quaresma'nın geleceğiyle ilgili soruya ise "Şu anda Ricardo'yu konuşmak doğru değil, Çok iyi bir oyuncu, çok katkı yaptı ama kalma durumunu bilmiyorum. Ben gidebileceğini düşünüyordum, yanıldım. Genelde bu konularda yanılıyorum. En iyisi susmak, şu anda susuyorum" cevabını verdi.

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