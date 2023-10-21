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Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz'a derbi telefonu! Galatasaray'a karşı...

21.10.2023 08:04 | Son Güncelleme:
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Burak Yılmaz istifa eden eski hocasından derbi için destek isterken Şenol Güneş'ten telefon geldi. Güneş, analiz ekibinin bütün verilerini paylaştı ve ofansif futbol tavsiyesinde bulundu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Ligin 9. haftasında Galatasaray, sahasında Burak Yılmaz'ın ekibi Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek.

Galatasaray'a karşı 6 maçtır galip gelemeyen Siyah-Beyazlılar kötü seriyi kırmak isterken, geçtiğimiz haftalarda istifa eden Şenol Güneş'ten derbi öncesi Burak Yılmaz'a sürpriz bir telefon geldiği öğrenildi.

BURAK YILMAZ, TAVSİYE İSTEDİ

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Kartal'ın eski teknik patronundan destek isteyen isim, öğrencisi olan Burak Yılmaz oldu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Şenol Güneş'in yerine geçen genç teknik adamın, hocasından derbi planı için tavsiye istediği öğrenildi.

GÜNEŞ, VERİ TOPLADI

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Şenol Hoca'yla telefon yoluyla derbi mesaisi başlarken, istifa eden tecrübeli teknik adam, öğrencisinin başarılı olması için analiz ekibinden verileri topladı.

CESUR FUTBOL ÖNERİSİ

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Galatasaray hakkındaki bütün verileri Burak Yılmaz'la paylaşan tecrübeli teknik adam, oyun planı için de tavsiyede bulundu. Galatasaray karşısında geriye çekilmenin hata olacağını savunan Güneş, cesur futbolun sergilenmesi gerektiğini söyledi.

BURAK YILMAZ, GÜNEŞ'E KATILMIYOR

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Burak Yılmaz ise hocasının verdiği desteğe rağmen oyun planı konusunda aynı görüşte değil. Aslan'ı devirmek için farklı bir plan üzerinde çalışan genç teknik adamın, ilk 11 tercihinde de sürpriz yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

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