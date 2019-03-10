SPOR

Şenol Güneş'ten çok sert sözler: Namusumuz paradan önemlidir

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.03.2019 22:05 | Son Güncelleme

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, 3-2 kazandıkları Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş, yayıncı kuruluşta yorumcu Reha Kapsal'ın 'Şenol Güneş'in sözleşmesinde sezon sonuna kadar devam etmezse tazminat öder' maddesi olabilir" sözü üzerine adeta çıldırdı ve çok sert konuştu.

Şenol Güneş'ten çok sert sözler: Namusumuz paradan önemlidir

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, 3-2 kazandıkları Konyaspor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları...

"Az evvel arkadaşlar konuşuyor. Para yüzünden ayrılmıyor, yok tazminat var falan. Bizim namusumuz paradan önemlidir, öyle kamuoyu oluşturmaya gerek yok. Burada başkan var, hoca var. Biz gideriz de kalırız da. Neyin parası var, kim kimden para almamış, anlatsınlar. Bu bir sonuçtur, sebebi başka yerde arayabiliriz, bizi eleştirebilirler. Beşiktaş üzerinden kamuoyu yapılıyorsa, bunda bir art niyet var.

Maçtan önce düşündüğü olmadığı için paradan mı giriş yapmak istiyorlar? Sahada oynana oyun para oyunu değildir, ayak oyunudur, ayakla oynanan oyundur. Bugünkü arkadaşlar namusuyla oynadılar, bir namussuzluk yapmadılar. Herkes namusuyla oynadı. Ne konuşuyoruz biz ya? Saçma şeyler konuşuyoruz.

Benim böyle bir itibarsızlığım yok. Nerden çıktı para konusu? O tezgahı yapanlar daha önce yaptı zaten. Ne tazminatı ya? Kim çıkardı bunu? Beşiktaş'ın alacağı sonuçlar, bırakacağı izler parayla ölçülecek değer değildir. Benim bağlı olduğum bir kurum ve kurumun kararları var, biraz saygınız olsun. Eleştiri olacaktır. Futbol bu zaten. Beraberlik de olabilir. Bunu para ile, tazminatla açıklamak doğru değil. Seyirci bağırdı falan. Ne yapacağız, adam mı döveceğiz? Bugünkü maçta berabere kalsak, mucize. Fenerbahçe maçı da öyle. Son 3 maçın ikisini alsaydık seri yapacaktık. Yapsak da başarılı değiliz ki zaten. Ama bu başarısızlığı oyun üzerinden değerlendirin. Alacak konusunu, tazminat konusunu konuşursam o da sahaya çıkamaz, başkası da çıkamaz.

Benim de bağlı olduğum bir kurum var, kurumun da kararları var. Biraz saygınız olsun. Seyirci kazansanız da bağırıyor, sahadaki oyuncunun sorumlusu benim. Burada takımın iddiasını devam ettirmemiz lazım ancak attığınız her nifak tohumu gelecekte bir volkan gibi patlar. Sıkıntılar illa ki olacak ama bu kalıntılar, geleceğe olumsuz kalsın istemiyorum. Tepkilerine duygusal olarak katılıyorum ama oyun eleştirisi mi niyet eleştirisi mi bilemiyorum. Ben buraya taraftar beni sevsin diye gelmedim, tribüne de onlar çağırdı diye gittim. Olumsuzluk gösteren taraftarları, olumluların bastırması lazımdı, ben buna kırıldım. Sahadakiler bu takımın oyuncuları. Ben gidersem, başka hoca gelecek. Yönetimin gitmesi de başka olumsuzluk getirir. Bu takım iddiasını taşımalı.

Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi! Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi!
Medel ile Quaresma birbirine girdiMedel ile Quaresma birbirine girdi
Vodafone Park'ta Şenol Güneş'e büyük şokVodafone Park'ta Şenol Güneş'e büyük şok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şenol güneş Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

'Erdoğan açık açık tutuklatacağım' dedi, 'Korkarsam namerdim'

'Erdoğan açık açık tutuklatacağım' dedi, 'Korkarsam namerdim'

Kolbeinn Sigthorsson için flaş karar!

Kolbeinn Sigthorsson için flaş karar!

Alanya'da nefes kesen maç

Alanya'da nefes kesen maç

Vodafone Park'ta Şenol Güneş'e büyük şok

Vodafone Park'ta Şenol Güneş'e büyük şok

İşte Jose Mourinho'nun yeni takımı

İşte Jose Mourinho'nun yeni takımı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Derbide ilginç an! Golü attı, sevinmedi

Derbide ilginç an! Golü attı, sevinmedi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Olay sözler! 'Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam'

Olay sözler! 'Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam'

Shinji Kagawa için flaş iddia!

Shinji Kagawa için flaş iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şenol Güneş'ten çok sert sözler: Namusumuz paradan önemlidir

Şenol Güneş yayıncı kuruluşa patladı!

Gary Medel ile Ricardo Quaresma birbirine girdi

Medel ile Quaresma birbirine girdi

Beşiktaş taraftarından Şenol Güneş'e tepki, Guti'ye destek

Vodafone Park'ta Şenol Güneş'e büyük şok

Beşiktaş'ta Isimat Mirin, Atiker Konyaspor maçında formaya giyemeyecek

Beşiktaş'ta şok gelişme! Konyaspor maçında oynamayacak

Beşiktaş'ta Dorukhan Atiker Konyaspor maçında oynamayacak

Beşiktaş'a ceza şoku! Yıldız isim oynamayacak

Adem Ljajic, Sırbistan Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı

Ljajic'e milli müjde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.