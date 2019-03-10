Şenol Güneş'ten çok sert sözler: Namusumuz paradan önemlidir

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, 3-2 kazandıkları Konyaspor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte Şenol Güneş'in açıklamaları...
"Az evvel arkadaşlar konuşuyor. Para yüzünden ayrılmıyor, yok tazminat var falan. Bizim namusumuz paradan önemlidir, öyle kamuoyu oluşturmaya gerek yok. Burada başkan var, hoca var. Biz gideriz de kalırız da. Neyin parası var, kim kimden para almamış, anlatsınlar. Bu bir sonuçtur, sebebi başka yerde arayabiliriz, bizi eleştirebilirler. Beşiktaş üzerinden kamuoyu yapılıyorsa, bunda bir art niyet var.
Maçtan önce düşündüğü olmadığı için paradan mı giriş yapmak istiyorlar? Sahada oynana oyun para oyunu değildir, ayak oyunudur, ayakla oynanan oyundur. Bugünkü arkadaşlar namusuyla oynadılar, bir namussuzluk yapmadılar. Herkes namusuyla oynadı. Ne konuşuyoruz biz ya? Saçma şeyler konuşuyoruz.
Benim böyle bir itibarsızlığım yok. Nerden çıktı para konusu? O tezgahı yapanlar daha önce yaptı zaten. Ne tazminatı ya? Kim çıkardı bunu? Beşiktaş'ın alacağı sonuçlar, bırakacağı izler parayla ölçülecek değer değildir. Benim bağlı olduğum bir kurum ve kurumun kararları var, biraz saygınız olsun. Eleştiri olacaktır. Futbol bu zaten. Beraberlik de olabilir. Bunu para ile, tazminatla açıklamak doğru değil. Seyirci bağırdı falan. Ne yapacağız, adam mı döveceğiz? Bugünkü maçta berabere kalsak, mucize. Fenerbahçe maçı da öyle. Son 3 maçın ikisini alsaydık seri yapacaktık. Yapsak da başarılı değiliz ki zaten. Ama bu başarısızlığı oyun üzerinden değerlendirin. Alacak konusunu, tazminat konusunu konuşursam o da sahaya çıkamaz, başkası da çıkamaz.
Benim de bağlı olduğum bir kurum var, kurumun da kararları var. Biraz saygınız olsun. Seyirci kazansanız da bağırıyor, sahadaki oyuncunun sorumlusu benim. Burada takımın iddiasını devam ettirmemiz lazım ancak attığınız her nifak tohumu gelecekte bir volkan gibi patlar. Sıkıntılar illa ki olacak ama bu kalıntılar, geleceğe olumsuz kalsın istemiyorum. Tepkilerine duygusal olarak katılıyorum ama oyun eleştirisi mi niyet eleştirisi mi bilemiyorum. Ben buraya taraftar beni sevsin diye gelmedim, tribüne de onlar çağırdı diye gittim. Olumsuzluk gösteren taraftarları, olumluların bastırması lazımdı, ben buna kırıldım. Sahadakiler bu takımın oyuncuları. Ben gidersem, başka hoca gelecek. Yönetimin gitmesi de başka olumsuzluk getirir. Bu takım iddiasını taşımalı.
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