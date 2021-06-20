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Şenol Güneş'ten istifa açıklaması

20.06.2021 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım'ın EURO 2020'yi puansız kapatmasının ardından Şenol Güneş konuştu. İstifa konusuna da değinen tecrübeli teknik adam açık sözlerle takımı değerlendirdi.

Şenol Güneş'ten istifa açıklaması

A Milli Takım'ın İsviçre'ye 3-1 yenilerek EURO 2020'ye veda etmesinin ardından Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

"GENÇ TAKIMIZ, DERS ÇIKARACAĞIZ"

Karşılaşmayı değerlendiren Şenol Güneş "Üzgünüz. Bu turnuvayı uzun süredir bekliyorduk. Herkes milli takımın etrafında kenetlenmişti. Oyuncularımızı göstermek, iyi sonuçlar, iyi futbol bekliyorduk. Hayalimiz gruptan çıkmaktı. Kötü başladık. Özgüven kaybı yaşadık. İkinci maç daha ağır geldi. Bugün iyi başladık maça. Golleri kaçırdık. Geleni attılar. Bazen kötü gidince her şey aksi gider. İlk yarı kötü oynamadık. İsviçre topa sahip olan bir takımdır rakibi kim olursa olsun. Topa biz sahiptik. Hatalarımız eksiklerimiz var. 2-1'den sonra atak bekliyorduk, olmadı, 3-1 kaybettik. Gruptan çıkmak isterken golü de bugün zor bulduk. Golü de zor bulduk. Bu da büyük bir imtihan. Bu takım genç bir takım. Bir tecrübe yaşıyor, kabul etmek lazım. Bunları düzelteceklerdir. Gençlere, takıma güveniyorum. İnanıyorum. Bu turnuva bizim için iyi geçmedi. Ne söylesek yaralar, doğru da olmaz. Oyuncuların üzüntüsünü görüyorum. İstediklerini yapamamamın verdiği eziklik de var. Zaman zaman doğru işleri de var ama yeterli olmadı. Bu turnuva, çok daha istenmesi gereken bir turnuva. O isteği gösteremedik. Bugün isteğimiz daha fazlaydı ama yetmedi. Bunlar hep bir tecrübe. Tüm oyuncular ellerinden geleni verdi, eksiğiyle doğrusuyla. Ben inanıyorum güveniyorum, Türkiye'de inansın güvensin. Buradan dersler çıkaracak çok daha iyi olacaklar, daha başarılı olacaklar." dedi.

"GELECEĞE BAKMALIYIZ"

Açıklamalarına devam eden Şenol Güneş "Futbolda maçlar geçmişte kalır. Geçmiş başarıları bugüne taşıyamayız. Geçmiş başarıların bir anlamı yok. Bugünü iyi yaşamak lazımdı. Grupta başarılı olduk ama burada eleştiri alıyoruz. Burada takılıp kalmamalıyız aynı şekilde. Geleceğe bakmalıyız. Başını eğmemek, güçlenmek gerekiyor. Bu turnuvada yeteneklerimizi gösteremedik. Türk milletinin beklentisine cevap veremedik, altında ezildik. Oyuncular da kendi adlarına ellerinden geleni yapamadı." ifadelerini kullandı.

"10 YILA DAMGA VURACAKLAR"

Milli Takım'ın iyi bir jenerasyonu olduğunu ve gelecek 10 yıla damga vuracağını söyleyen Şenol Güneş "Bu iki maç kazanılacak maçlardı. Galler ve İsviçre maçları, İtalya maçının gölgesinde kaldı. Oyuncularım ellerinden geleni yaptı ama yeterli olmadı. Bu sahnede kendilerini göstermeleri gerekiyordu, olmadı, üzgünüm. Bizim için, oyuncular için büyük bir imtihan. Bu imtihanı son 16'ya kalarak geçmemiz gerekiyordu. Bazen başarısızlık daha büyük tecrübe katar. İnşallah böyle olur. Bu grup yetenekli bir grup. 10 yıla damga vuracaklar. Bu sonuç hakikaten üzüntü verici. Bunun altından kalkacaklar. Öyle başarılı olma şansları var ki... Yeteneklerini göstermek için daha fazla çalışmalılar." açıklamasını yaptı.

Şenol Güneş'e istifa sesleri!Şenol Güneş'e istifa sesleri!

"FİZİKSEL SIKINTI, İTALYA MAÇI..."

Neden iyi oynayamadığımızla ilgili soruyu da yanıtlayan Şenol Güneş "Kamp 18'inde, Türkiye'deki oyuncularla başladı. 1-2 oyuncu şu an takıma katılmış oldu. Neredeyse oyuncuların tamamı 24-25'inde geldi. Onların hazırlanma süresi olmadı. Maç oynadıktan sonra birkaç gün de dinlenmelilerdi. Sürekli ve üst üste oynayan oyuncuların fiziksel yorgunlukları olabilir. Fiziksel sıkıntının yanında özellikle ilk İtalya maçında ve Galler maçında olumsuzluğu yenemedik. Bu maça daha iyi başladık. İsviçre rakiplerinden daha fazla topa sahip olan bir takım ama bugün 50-50'ydi. Fiziksel olarak eksiklik var ama bunun kampla ilgisi yoktu. Zaman zaman parlayan, zaman zaman düşen oyuncular vardı. Çok oynayanlar da, az idman yapanlar da gösterdi. Bunlar olabilir, normal şeyler. Bunlar bir araya gelince yüksek tempolu bir takım çıkaramadık ortaya. Çıkacak olan takım bu. Başarı, başarısızlık bizimdir. Bu çocuklara, gençlere inanıyorum. 10 yıla damga vuracaklar ama bugünkü imtihanı geçemedik." dedi.

"İSTİFA EDECEK MİSİNİZ?"

Şenol Güneş'e istifa edip etmeyeceği sorulması üzerine, "Sorumlu olduğumu söylemiştim Bunun karşılığı istifa mıdır? Kaçmak mıdır? İş yapmak mıdır? Şu andaki düşüncem istifa edip etmemek değil. Bunun hesabı yapılır. Maçtan önce gelirken bizi Dünya Kupası finaline götürüyordunuz şimdi nasıl gidersiniz diye düşünüyorsunuz. Tabi bunun hesabı yapılır ama yönetime veya kamuoyuna verilir." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş Türkiye Milli Futbol Takımı
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Okuyucu Yorumları 21 yorum
ülkeyi ne hale soktun şenol denilen yaratık birde hala devam etmeyi düşünüyormuş bi defol git
arkandayız hoca
bulmuş kerizi. istifa eder mi Allah aşkına

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