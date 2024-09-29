SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Şenol Güneş'ten Konyaspor maçı öncesi itiraf! "Havamız iyi değil"

Şenol Güneş'ten Konyaspor maçı öncesi itiraf! "Havamız iyi değil"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.09.2024 15:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son haftalarda puan kayıpları yaşayan Şenol Güneş, Konyaspor mücadelesi öncesi yaptığı açıklamada dikkat çeken bir itirafta bulundu. İşte detaylar...

Şenol Güneş'ten Konyaspor maçı öncesi itiraf! "Havamız iyi değil"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"HAVAMIZ İYİ DEĞİL"

trabzonspor-gfalibiyet

5 maçtır kazanamadıklarını dile getiren Güneş, "Hava iyi ama bizim havamız iyi değil. 5 maçtır kazanamıyoruz. Yeterli seviyeye gelemedik. Oyun olarak savunmada da hücumda da sıkıntılarımız vardı. Her maça yeni umutla başlıyoruz. Güzel maç olacağını düşünüyoruz. " dedi.

"KAZANMAK İSTİYORUZ"

5IGTwlmXv0SamMQ25FIj_w

Maçı kazanmak istediklerini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Rakibimizin gücünü biliyoruz ama biz takım olarak daha çok birbirleriyle oynayan oyuncuları tercih ettik. Maçı kazanmak istiyoruz. Bütün oyuncular sahaya o niyetle çıkacaklar. Elimizden geleni yapıp beklediğimiz sonucu almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş Trabzonspor son dakika
En Çok Okunan Haberler
Cansız bedeni yerin derinliklerinden çıkarıldı

Cansız bedeni yerin derinliklerinden çıkarıldı

Detayları şimdiden merak edildi! AK Parti resmen duyurdu: Önümüzdeki dönemde çok önemli bir yapıyı hayata geçireceğiz

Detayları şimdiden merak edildi! AK Parti resmen duyurdu: Önümüzdeki dönemde çok önemli bir yapıyı hayata geçireceğiz

Serhat Akın'ı vurduranın adresi belli oldu! 250 bin TL'ye vurmuş...

Serhat Akın'ı vurduranın adresi belli oldu! 250 bin TL'ye vurmuş...

Eleştiriler sonrası veda mı etti? Muslera'dan olay yaratan paylaşım

Eleştiriler sonrası veda mı etti? Muslera'dan olay yaratan paylaşım

Simeone'den Arda Güler'e olay sözler! Ciddiye bile almadı...

Simeone'den Arda Güler'e olay sözler! Ciddiye bile almadı...

Messi maçın hakemine küfür etti!

Messi maçın hakemine küfür etti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.