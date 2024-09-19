Şenol Güneş'ten oyuncularına serzeniş! ''Bu kadar kötü olmaları mümkün değil...''

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme karşılaşmasında Trabzonspor ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Müthiş bir geri dönüşe imza atan Karadeniz ekibi attığı son dakika golüyle 1 puana razı geldi. Mücadelenin ardından teknik direktör Şenol Güneş oyuncularına serzenişte bulundu.

İşte Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları;

''EKSİKLERİMİZ VAR''

"Maça başlarken geçen maçtan gelen bir gayret vardı. Savunma yaparken de hücum yaparken de eksiklerimiz var. Uyum olarak Kayserispor bizden iyiydi. Bu şekilde hiçbir mesafe kat edemeyiz."

''BİZ NEDEN ÇALIŞIYORUZ?''

"Hiç olmayacak şekilde rakibe topu kaptırdık. Taktikle ilgili konuşacak bir şey yok. Oyunculara da söyledim. Bunu değiştirmemiz lazım. Sakatlıktan çıkmış oyuncu daha istekli oynuyorsa biz neden çalışıyoruz. Antrenmanda gösterdiği performansı oyuncu sahada da göstermeli. Bizim ilerde kaptırdığımız bütün toplar pozisyon oldu. Bu bizim oyun anlayışımız değil."

''YENİDEN BAŞLAMA TREDNDİMİZ OLMALI''

"Bu maç bizim yeniden başlama trendimiz olmalı. İyi oynayıp kaybedersek umutlu olurduk. Bugün oyuncular yüzde 100'ünü vermedi. Kötü niyet var demiyorum ama bunları düzeltmeniz gerekiyor. Güçleri yetmese de savaşacaklar. Topu iyi kullanmayacaksa, iyi oynamayacaksa ben onu sahaya niye koyayım. Ona da yazık bana da. Bu maçı ben mağlubiyet olarak yorumluyorum."

''OYUNCULARIMIN BU KADAR KÖTÜ OLMALARI MÜMKÜN DEĞİL''

"Takımı kendi haline bıraksan zaten 4 puan alır. Bu sonuçlar ne bana ne de takıma yakışmaz. Bu oyuncular bu değil. Bu kadar kötü olmaları mümkün değil. Tabii ki kabul etmek lazım. Beşiktaş maçının yorgunluğu da var. Bunu bir bitiş olarak kabul edelim. Yeniden başlamamız gerekiyor."