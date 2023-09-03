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Şenol Güneş'ten Sivasspor galibiyetinin ardından dikkat çeken transfer açıklaması: Bekledim de gelmedi!

03.09.2023 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-0 kazanılan Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Güneş, transfer gündemine de değnirken, "Bu zamana kadar hep bekliyoruz. Bekledim de gelmedi! Şarkıya döneceğiz." ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIM İYİYDİ"

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"Konyaspor ve Pendikspor ile iç sahada berabere kaldık. İki maçı da kazanmamız gerekiyordu. Kazanmak için oynamak gerekiyor. Bugün oyuncular iyiydi. Akıllı, dikkatli, cesur ve oyunu okuyarak oynadılar."

"KOPMALAR OLDU"

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Oyunu iki yarıda da rakip sahada oynadık. İkinci yarı kopmalar oldu. Pas yaparak dinlememiz lazımdı. Oyuncu kalite üstünlüğü, oyun üstünlüğü skora da yansıdı. 5 de olabilirdi. Ligde 2 puan kayıpla gidiyoruz. Moralimiz, umudumuz, gücümüz var diye düşünüyoruz.

"GEÇ GELENLER OLDU"

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"Geç gelenler var, onlar da daha iyi olacak. Milli arada oyunculara başarılar diliyorum. Tatile gidenlere, iyi tatiller. Çok oyuncu milli takımlara gidecek, sonra üç günde bir maç yapacağız. Dinlendikten sonra yeniden başlayacağız."

STOPER TRANSFERİ!

"Bekliyoruz, olacağını düşünüyoruz. Bu zamana kadar hep bekliyoruz. Bekledim de gelmedi! Şarkıya döneceğiz. Elimizdeki oyunculardan sakatlar var. Stoper için kulübün şartlarına göre en iyisini inşallah alırız."

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