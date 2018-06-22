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Şenol Güneş'ten Yasin Öztekin için özel görüşme

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.06.2018 11:53 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin'in transferi için başkan Fikret Orman'la özel olarak görüştü.

Şenol Güneş'ten Yasin Öztekin için özel görüşme

Beşiktaş, Galatasaray'la sözleşmesi sona eren futbolcuyu transfer ediyor. Habertürk Spor'un haberine göre; dört sezondur formasını giydiği Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve adı Beşiktaş ile anılan Yasin Öztekin için teknik direktör Şenol Güneş olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Trabzonspor çalıştırdığı dönemde Yasin'i takip eden ve Bordo-Mavili takıma transfer olmasını sağlayan başarılı çalıştırıcının deneyimli oyuncuyu çok iyi tanıdığını ve takıma katkı sağlayacağını yönetime belirtti kaydedildi.

Yeni sezonda Ryan Babel'i forvet oynatma düşüncesi olan Güneş, sol kanatta açılacak boşluğu böylece Yasin'i ile kapatmayı düşünüyor.

ŞENOL GÜNEŞ: "BANA YASİN ÖZTEKİN'İ ALIN..."

Başkan Fikret Orman ile bu konuda bir görüşme yapan Güneş şunları söyledi: "Yasin benim eski öğrencim, Trabzonspor'a ben aldırmıştım. Şu anda bizim için iyi bir seçenek. Bonservisi olmaması da bizim için bir şans. Son dönemde G.Saray'da çok fazla süre alamaması sorun değil. Burada yeniden eski performansına kavuşur."

ORMAN, TRANSFERİ BİTİRME KARARI ALDI

Orman'ın da hocanın bu görüşünden sonra maliyet açısından da problem yaşanmayacağı için transferi bitirme kararı aldı.

Siyah-Beyazlı yetkililerin, daha öne bir görüşme gerçekleştirdikleri Yasin Öztekin'e birkaç gün içinde imza attırmayı planladıkları öğrenildi.

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