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Şentürk Çalık, son yolculuğuna uğurlandı

21.05.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu Adana Demirspor’un koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden asbaşkanı Şentürk Çalık, son yolculuğuna uğurlandı.

Şentürk Çalık, son yolculuğuna uğurlandı

Mavi-lacivertli ekibin yönetim kurulu üyesi iş adamı 55 yaşındaki Şentürk Çalık, koronavirüs tedavisi gördüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde dün hayatını kaybetti.

Çalık için bugün önce tesislerde anma töreni düzenlendi. Törenin ardından Kabasakal Mezarlığı’na götürülen Çalık’ın naaşı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Cenaze törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak da katıldı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor
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