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  4. Serap Paköz, İbrahim Tatlıses'in Beren Gökyıldız yorumuyla çileden çıktı! Ağır sözler

Serap Paköz, İbrahim Tatlıses'in Beren Gökyıldız yorumuyla çileden çıktı! Ağır sözler

13.07.2023 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in çocuk oyuncu olarak değişen ve son haliyle dikkat çeken Beren Gökyıldız'a 'Kilo ver' demesi tepki çekmişti. Gökyıldız, Tatlıses'e tepki göstererek 'Fiziki şiddet uygulayamayacak hale gelince psikolojik şiddete başvuruyor' dedi. Serap Paköz ise bu sözlerden sonra türkücüye ağır sözler söyledi.

İbrahim Tatlıses son dönemde değişimiyle gündeme gelen Beren Gökyıldız'a kilosuyla ilgili yorum yapınca büyük eleştiri aldı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yeşil Vadi'nin Kızı dizisinin başrol oyuncusu Beren Gökyıldız'ı kilo vermesi konusunda uyaran Tatlıses, "Yeşil Vadi'nin Kızı'nın 5-6 kilo vermesi gerek. Kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek. Ben güzel kızımızı Ankara'da profesörün kebap salonunda görmüştüm kebaba düşkünlüğü sürmez inşallah. Abisini dinlerse sevinirim iyi çalışmalar kızım seni izliyorum" dedi.

İbrahim Tatlıses'le olan fotoğrafını paylaşan Gökyıldız ise "Bahsi geçen kebapçı" karşılığını verdi.

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"ŞİDDETİN AĞABABASIDIR"

Sunucu Serap Paköz de Tatlıses'e sert ifadelerle tepki gösterdi. Değişimiyle dikkat çeken Paköz şunları söyledi:

"Şiddete meyilli insanların eli dursa ağzı durmaz. İbrahim Tatlıses bu ülkede şiddetin ağababasıdır. Fiziki şiddet uygulayamayacak hale gelince psikolojik şiddete başvuruyor. Şaşırdık mı? Ben hiç şaşırmadım. Şiddet yanlısı olmak bir karakter sorunudur ve kişi kendini bundan alıkoyamaz. Hâlâ 'İmparator' diye baş tacı yapanlar da en az onun kadar kışkırtıcıdır."

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İbrahim Tatlıses Serap Paköz

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