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İbrahim Tatlıses’ten Beren Gökyıldız’a olay sözler! "5-6 kilo vermen gerek.. Kebaba düşkünlüğün sürmez inşallah”

12.07.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son hali uzun süre gündemden düşmeyen Beren Gökyıldız yeni dizisi Yeşil Vadi’nin Kızı ile izleyici karşısına çıkıyor. Hafta içi her gün ekrana gelen dizinin başrolünde bulunan Gökyıldız’a İbrahim Tatlıses’ten eleştiri geldi. "5-6 kilo vermen gerek" diyen Tatlıses’in sözleri sosyal medyada olay oldu.

Anne, Kızım, Kocamın Ailesi gibi birçok başarılı diziyle hafızalara kazınan çocuk oyuncu Beren Gökyıldız’ın son hali gündem olmuştu. Şimdilerde 14 yaşında olan Gökyıldız yeni dizisiyle ekranlara geri döndü.

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Kanadalı bir televizyon dizisi olan Anne With An E'nin uyarlaması olan Yeşil Vadi'nin Kızı’nda rol alan Gökyıldız’a İbrahim Tatlıses’ten eleştiri geldi.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tatlıses “Yeşil Vadi’nin Kızı’nın 5/6 kilo vermesi gerek, kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek. Ben güzel kızımızı Ankara’da kebap salonunda görmüştüm. Kebaba düşkünlüğü sürmez inşALLAH. Abisini dinlerse sevinirim, iyi çalışmalar kızım seni izliyorum.!!” dedi.

Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı takipçiler “Gereksiz bir uyarı” derken bazı takipçiler ise Tatlıses’e hak verdi.

Ödüllü çocuk oyuncu Beren Gökyıldız daha önce mezuniyet pozlarıyla çok konuşulmuştu.

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Beren Gökyıldız İbrahim Tatlıses anne yaşında beren

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