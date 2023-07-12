İbrahim Tatlıses’ten Beren Gökyıldız’a olay sözler! "5-6 kilo vermen gerek.. Kebaba düşkünlüğün sürmez inşallah”

Anne, Kızım, Kocamın Ailesi gibi birçok başarılı diziyle hafızalara kazınan çocuk oyuncu Beren Gökyıldız’ın son hali gündem olmuştu. Şimdilerde 14 yaşında olan Gökyıldız yeni dizisiyle ekranlara geri döndü.

Kanadalı bir televizyon dizisi olan Anne With An E'nin uyarlaması olan Yeşil Vadi'nin Kızı’nda rol alan Gökyıldız’a İbrahim Tatlıses’ten eleştiri geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tatlıses “Yeşil Vadi’nin Kızı’nın 5/6 kilo vermesi gerek, kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek. Ben güzel kızımızı Ankara’da kebap salonunda görmüştüm. Kebaba düşkünlüğü sürmez inşALLAH. Abisini dinlerse sevinirim, iyi çalışmalar kızım seni izliyorum.!!” dedi.

Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı takipçiler “Gereksiz bir uyarı” derken bazı takipçiler ise Tatlıses’e hak verdi.

Ödüllü çocuk oyuncu Beren Gökyıldız daha önce mezuniyet pozlarıyla çok konuşulmuştu.





